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Московский листок

Долларизацию продают населению, как "отказ от долларов"

Опубликовано 26.03.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

деньги труд
Долларизацию продают населению, как "отказ от долларов"

«Спецоперация» в виде масштабных боевых действий с применением всех видов конвенционального оружия на фронте больше тысячи километров продолжается уже почти месяц. Успехов, кроме разрушенных городов и поселков русскоязычного юго-востока, разрушенного, но не взятого Мариуполя пока не видно. Желающие могут легко найти информацию о том, что происходит на поле боя на самом деле в ещё не до конца добитом интернете. Слава богу у большинства для этого ещё остались компьютеры и смартфоны от прошлой жизни. Удивляет только относительно небольшое количество таких желающих. Большинству так страшно, что они предпочитают держать голову в песке и ничего не знать. Позиция глупая и плохо кончается для прячущихся таким образом. Ну, то такое.

 

Легковерной публике здесь втирают, что Россия отказалась от долларов и евро, чуть ли не собирается возвращаться в СССР и строить социализм. Конечно, это не так. Всё обстоит с точностью до наоборот. Предлагаемый перевод платежей за российский газ в рубли – это не отказ от доллара, а попытка затащить на внутренний рынок как можно больше долларов и сохраниться в глобальной экономической системе, из которой Россию выпиливают. Тут все просто. Поток долларов в страну снижается. Сегодня экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке. Теперь хотят, чтобы покупатель сразу платил всё в рублях, для чего ему нужно прийти на российский рынок с валютой и купить на нее здесь рубли. То есть хотят, чтобы не 80, а все сто процентов выручки продавались в России и поддерживали курс. Идея сомнительная в том смысле, что создает дополнительные стимулы для отказа от российских углеводородов.

 

Таким образом, имеет место не отказ от доллара, а попытка наполнить рынок долларами, чтобы создать условия для работы в России бизнеса, которому необходимо всегда иметь возможность конвертировать рубли в доллары. Ну, и конечно, это мера показывает, что никакого социализма и никакой плановой экономики с устранением частных собственников никто не планирует. Ровно наоборот. Запертые внутри страны олигархи из окружения Путина требуют потока долларов, без которых им становится плохо. Это само собой в добавок к слиткам золота, которые они теперь покупают за рубли без НДС и могут грузовиками тащить в свои дворцы, чтобы когда всё кончится иметь возможность вернуться в число хозяев мира.

 

Если бы у правительства были какие-то более благородные планы, кроме обеспечения валютой застрявших в России олигархов, то была бы введена монополия внешней торговли, конечно, за доллары, которые должны концентрироваться в руках государства для закупки заводов, технологий и необходимых для страны товаров. Ничего подобного не происходит. Всё ровно наоборот. Объявляя наивной публики «отказ от доллара» они на самом деле цепляются за доллар и за мировой рынок, сделавший их миллиардерами.



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