Власть на штыках

В связи с Российско-украинской войной я много написал и ещё буду писать о дебильности украинского фашизма, однако я этим невниманием незаслуженно обижаю российских фашистов.

Как известно всем интересующимся, туземные фашисты России, не способные хотя бы Конституцию России понять, точно так же, как и их братья по уму и совести на Украине, сами умеют только воровать и запрещать народу всё, что придумают своими куриными мозгами. А в мало-мальски сложных делах российские фашисты, как и любой интеллигентствующий кретин, полагаются на указания «умных».

Депутаты, сенаторы, министры и прочие чиновники России полагаются на решения Администрации президента, а там кто-то неизвестный всеми руководит – и этим стадом «государственных деятелей», и ансамблем артистов в роли Путина. Я полагаю, что всеми руководят «смотрящие» от США. И именно они руководили началом этой войны (одновременно предупредив Украину о нападении и дав ВСУ подготовиться), и именно эти кукловоды ведут эту войну, командуя российским дебилами и, в уже меньшей мере, – украинскими. В меньшей мере потому, что со стороны Украины война становится народной, соответственно выходит из-под контроля Киева.

И война с Украиной была для этого стада российских фашистов, как снег на голову, - никто ничего не понимал и, естественно, боялся и войны, и отказа от неё. Посмотрите ещё раз на эти растерянные рожи на заседании Совбеза перед подписание договоров с ДНР и ЛНР. Там ведь активными были только те два артиста в роли Путина, один из которых вёл это заседание и подписывал договора, а второй после Совещания оглашал список преступлений Украины.

Сейчас, когда российские фашисты в растерянности, начиная понимать, что американцы их нагло «кинули», Кремль «гонит» в оправдание войны что попало, в частности, взял на вооружение пропагандистский приём Геббельса о том, что 22 июня 1941 года Германия напала на СССР потому, что это СССР хотел напасть на Германию, да мудрый фюрер Сталина опередил. И «куда кобыла с возом, туда и рак с клешнёй» - Кремль тоже стал уверять, что на самом деле (по, якобы, найденным планам) это Украина хотела напасть на Донбасс, посему Россия и начала бомбить Киев и Харьков.

Но, простите, к этому мифическому времени нападения Украины на непокорную часть Донбасса, договор с ДНР и ЛНР уже был в действии, и можно было ввести в ДНР и ЛНР любой количество российских войск и ждать наступление украинских войск на оборонительных позициях, не объявляя всему миру то, что это Россия начала агрессивную войну.

О том, что фашисты России сами о войне с Украиной не думали ни в меньшей мере, говорит и вот какой факт. Фашиствующие дебилы России дали команду генералам идти вперёд в очевидной уверенности, что в оккупированных областях обрадованный народ Украины встретит российские войска хлебом-солью и сам создаст новые органы власти взамен киевских – даже об этом у фашистов Кремля не хватило ума подумать заранее. Оказывается, не было ни малейших планов ни как сторонники России на Украине должны были создать новые органы власти. Не разработали положений о том, и на что эти органы имели право, за что должны отвечать, и как придать этим органам власти хоть какую-то видимость законности.

В газете «Завтра» 25 марта рассказывается: «22 марта журналист президентского пула Александр Гамов задал вопрос пресс-секретарю главы государства: «Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, прорабатывается ли в Кремле вопрос о создании структуры, ну, может быть, при кабинете министров, которая бы занималась созданием или формированием новых местных органов власти в освобождённых районах, городах, посёлках на Украине? Кто этим сейчас занимается?». Песков ответил: «Значит, никаких структур не создаётся на этот счёт. В остальном пока не совсем понял ваш вопрос. Поэтому оставляю его без ответа». Гамов: «То есть вопрос состоит в том, что вот наши освободили какой-то город, посёлок, власть там - кто? Кто там занимается гражданскими делами? Не военные же?». Песков: «Это вопрос в Министерство обороны. Они занимаются выполнением специальной военной операции»».

Из этого ответа Пескова видно, что даже 22 марта в Администрации президента не было ни единой головы, в которую пришла бы мысль о том, какие должны быть органы власти в занятых населённых пунктах Украины. И без этого вопроса журналиста, думаю, такой головы не было бы и до сих пор.

Оцените! Поручи людям с таким умственным развитием организовать корпоратив, так они же шампуры забудут! А тут эти «профессионалы» организовали не корпоратив, а войну!

Дальше газета «Завтра» сообщает: «И вот в четверг Кремль принял очень важное, давно назревшее решение о создании военно-гражданских администраций на освобождённых территориях бывш. Украины.

Экс-председатель парламента Новороссии Олег Царёв: «Дорогие друзья. Военно-гражданские администрации будут созданы. Решение, наконец, принято. Значит, порядок на освобождённых территориях будет. Включаемся в работу... Я очень рад, что принято решение по военно-гражданским администрациям (ВГА). Без ВГА невозможно наладить мирную жизнь на освобождённых территориях. При продвижении советских войск во время Великой Отечественной войны по Европе в каждом населённом пункте создавалась ВГА»».

Добавлю Царёва: когда Красная Армия освобождала Украину от нацистов в 1943 году, она никаких Военно-гражданских администраций в городах и сёлах Украины не создавала – зачем они были нужны для своих граждан? Свои граждане создадут сами привычные им Советы. ВГА создавались в захватываемых населённых пунктах врагов, когда требовалось насилие над населением, когда приказы ВГА сопровождались пояснением: «За неисполнение – расстрел!».

И сравнение «спецоперации» с вхождение Красной Армии в Европу во время Великой Отечественной означает, что даже вынутый из нафталина бывший депутат Верховной Рады Украины, Царёв, считает Украину настолько вражеской страной, что вооруженные Силы России не от нацистов её освобождают, а обязаны завоевать и страхом установить свою власть над враждебным украинским населением.

И эти области с таким населением будут присоединены к России? Шутите?

На Украине есть поговорка: «Не имела бабка забот, так купила поросёнка». Но это, пожалуй, будет круче поросёнка, да и «бабка» не скрывает свою дебильность.

P.S. Это полезно знать.

Гитлер считал, что Германия проиграла Первую мировую войну из-за слабости своей пропаганды, рассчитанной на ум человека, а вот пропаганда англичан и американцев была на высоте тем, что была тупой и наглой, брехливой до предела и рассчитанной на дурака.

Так вот, основные принципы военной пропаганды были изложены в 1928 году британским дипломатом Лордом Понсонби в книге «Ложь во время войны». Суть этих принципов:

1) Мы не хотим войны.

2) Война ведется только по вине противника.

3) Лидер противоборствующей страны — сущий дьявол.

4) Мы боремся за правое дело, а не за наши интересы.

5) Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы — только случайно.

6) Враг использует запрещенное оружие.

7) Наши потери незначительны, потери противника огромны.

8) Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.

9) Наша миссия священна.

10) Любой сомневающийся в нашей пропаганде — предатель.

Разумеется, когда пропаганда рассчитывается на дурака, то её и вести могут дураки – свои для своих.