Россия собрала мировой бандитский капитализм

До введения российских войск на Украину многие, в том числе и автор этих строк, не предполагали, что в России окопались тысячи компаний со всего белого света. И естественно у них одна задача как можно больше выжать прибыли. С введением санкций открылось истинное положение с иностранными компаниями в стране, которых уже более 6 тысяч санкций. Большинство руководителей закрывают производство по причине закрытия логистики с внешним миром. Сегодня на радио "КП" одна американская компания производящая лекарства нашла выход остаться на плаву с очень знаковым предложением. Все вырученные средства от реализации медицинской продукции будет направлять на Украину в помощь неудавшемуся актёру. И США этой компании разрешили работать. Сейчас невозможно даже предположить сколько иностранных компаний, предприятий работает в России. Так было до президента Трампа в США. Американские собственники открывали предприятия в других странах, получая халявные средства за счёт нищей зарплаты рабочих. При этом рабочий должен обладать хотя бы минимальными навыками работать на конвейере. К двадцать первому столетию такие страны капиталистами были уже разобраны. Но им повезло, Союз ликвидировали и образовалось более 16 новых государств, руководители которых почувствовав полную свободу распродавали то, что было создано Союзом за 80 лет. В Россию хлынули частные компании, зная от своих сотрудников ЦРУ, что предприятия массово закрываются и появляется армия безработных, которые готовы работать за нищенскую зарплату. Власть не особо следила за приезжими, тем более что она быстренько приспособилась получать проценты. Не исключено, что если в России после В.Путина придёт настоящий русский патриот то может оказаться, что и у нас работают под прикрытием лаборатории на подобии украинских. Территория огромная и за всеми не уследишь, да и такой проблемы в стране нет. Внутри страны никакой слежки нет, да и она невозможна, следящего всегда можно перекупить. Однако проблема есть у народа, который ещё этого не понял. Приостановили работу десятки автомобильных заводов. Кто может назвать сумму долларов, которые вывозятся за пределы России от деятельности этих заводов. Они даже не вывозятся, миллионные суммы просто остаются в тех станах куда отправляется продукция. Снова напомню речь Зюганова на одном заседании думы. "От продажи нефти по дороге из Германии потерялись 18 миллиардов долларов". Сказал и что дальше? Ничего, их просто никто не стал искать, потому что правительству и президенту известно где они оседают и не только из Германии. Значит наш нищий рабочий содержит не только наших чиновников, но и наших врагов. И все довольны. Сейчас Мишустин принимает какие то меры, чтобы вернуть ушедших и не дать закрыться остальным. Бюджет теряет доходы, но главное теряют доходы чиновники, которые курируют эти предприятия. Откуда, например, Абызов имел 32 миллиарда рублей, которые суд решил конфисковать в пользу государства. Абызов предложил отдать эти средства в пенсионный фонд. А почему только Абызов? У нас долларовых миллиардеров хоть пруд пруди, но их по каким - то причинам не трогают.

"ВЦИОМ" совершенно своевременно информирует народ о том, что 74 % этого самого народа поддерживают президента за военную "спецоперацию" на Украине. И вот на днях через "смартфоны" показали народу похороны груза "200" с соблюден воинских почестей. На похоронах выступил с траурной речью губернатор Мельниченко. Подобные акции происходят и в соседних регионах. Не все сегодня родители спят спокойно у которых сыновья не пишут своевременно письма или не пользуются сотовой связью. Стресс сопровождает такие семьи до самого конца, либо объявится собственной персоной, либо... А как же те 74 % чувствуют себя при такой траурной панихиде? Возможно к этой категории поддерживающих относятся родители у которых сыновья либо переросли, либо не доросли.

А новости сыпется на головы народа не переставая, хоть не включай ящик, радио и интернет. Например, глава "ВТБ" А.Костин заявил, что инфляция в 2022 году достигнет двузначных значений. А каких значений достигнет повышение зарплат, пенсий, пособий безработным и детскому населению? Думаю банкиры не пострадают.

Генштаб осмелился опубликовать потери наших войск на Украине, подводя итоги своей деятельности за месяц. А итоги преступные, некоторых бы надо арестовать. За 30 дней российская армия на Украине потеряла 1351 военного убитыми и более 3800 ранеными. 45 военных погибали за сутки и 130 ранеными. С ума сойти это какая то бойня, а не "специальная" операция. Как всегда на информацию военных даёт комментарии великий журналист и эксперт Н. Баранец. Говорит, что это случалось в первые 20 дней ведения войны сейчас поменьше. Младшие командиры не выполняли приказы старших и поэтому имели такие потери. При этом украинская армия восемь лет наращивала свой боевой опыт, инструкторы США, Великобритании натаскивали личный состав ведения боевых действий. Большинство стан НАТО поставляло Украине современное вооружение. Армия оказалась вооружена до зубов - так выразился Баранец. Но Баранец как всегда о многом забывает даже упомянуть. А чем занималась наша армия и главное её главнокомандующий и Генеральный штаб? Все знали, что поставить Украину на путь истинный придётся только с применением вооружённых сил. Тем более был предлог, когда в Доме профсоюзов нацисты сожгли более 50 человек. Нет, верхушка ждала когда армия Украины зароется в землю на условной границе с непризнанными республиками, когда пристреляется на позиции ДНР, ЛНР и на подступах крупных городов установит бетонные боевые гнёзда. Многие военные и даже гражданские через средства массовой информации говорили, что армия Украины укрепляет свои позиции и приобретает опыт защиты своих рубежей и даже опыт наступления. Ведь некоторые украинские военные говорили, что готовят парад победы на главной площади России. Заканчивая комментарии по поводу итогов Баранец поблагодарил Генеральный штаб за то, что он выдал секретные данные о наших потерях. А народ России уже несколько дней хоронит своих сынов, мужей и голос смерти кочует от одного посёлка к другому. Телевидение, радио ежедневно по несколько раз показывает ролик с президентом, когда он говорит, что принял решение провести на Украине "специальную" военную операцию. Какую цель при этом подразумевает телевидение, радио? Поверьте это настолько надоело народу, что он начинает думать по другому. Смотрите, граждане России, военные называют количество погибших и раненых и тут же на экране появляется президент и говорит на счёт принятия решения. Какая реакция у родителей, соседей у которых погибли сыны, мужья и просто знакомые, а главное за что и почему?

Высказался по этому поводу и бывший пропагандист, а теперь депутат думы П.Толстой "Сейчас должно сформироваться спокойное отношение к проблемам. Всё наладится, не надо выкручивать руки большому бизнесу, он и так хорошо помогает. Власть принимает меры поддержки граждан страны". Смысл сохранил. У Пети есть дочь, которая учится в престижном вузе США. Почему бы ей не быть медсестрой с нашими войсками на Украине. Всё наладится и учёбу можно продолжить. Зачем Петя лезет в эфир со своим мнением, у народа совершенно другое мнение.