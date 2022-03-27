Дирекции императорских театров - достойного императора

Президент России Владимир Путин и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев обсудили в прямом эфире идею воссоздания Дирекции императорских театров, куда могли бы войти Большой и Мариинский.

Президент украсил речь историческим экскурсом, напомнив, что «в свое время у нас была Дирекция императорских театров», которая позволяла о самых лучших коллективах «заботиться соответствующим образом, но и развивать — если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли».

Дирижер ответил, что «объединение усилий и заботы государства», которое обсуждалось еще в 1990-х, «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

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Замечательно, но почему Дирекция императорских театров? Мне кажется, что если театры императорские, то за кулисами где-то должен стоять и император?

А у нас в стране уже 105 лет республика...

Но тенденция давняя: то колонну в Александровском саду реставрируют так, что она напоминает только о 300-летии Дома Романовых, а пролетарских мыслителей на ней соскребли. То Ломоносовский фарфоровый завод сделают Императорским. То Кремлевский полк обрядят в кивера и позументы. То орлов имперских восстановят на деньгах и на решетке того же Александровского сада. И герб России становится не республиканским, как при Керенском, а сугубо имперским, со всеми присущими деталями.

Ну ведь не случайно все, а?

Много лет буржуазно-демократической Россией владела одна национальная идея - стырить и сбежать. Так сказать, два "С".

Но именно сейчас национальная идея рухнула: деньги, с таким трудом вывезенные за рубеж, стали отбирать, а за границу, наоборот, не впускать и даже депортировать.

И одновременно с кризисом унаследованной от эпохи Ельцина национальной идеи, в России зрел Путин. А в голове Путина зрела идея на замену. Имперская идея.

«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю», - написал в своей статье «Преждевременное партнерство», вышедшей в 1994 году, Збигнев Бжезинский).

Путин, разумеется, знаком с этой работой Бжезинского, и, судя по всему, воспринял ее как руководство к действию: Россия должна стать империей, а для этого ей необходима Украина.

Деньги, роскошь, женщины - все это для российского лидера не чуждо, но возраст и срок пребывания у власти диктует и необходимость оставить след в истории. Путин уже давно чувствует себя на равных с великими - Лениным, Сталиным, Махатмой Ганди - не хватает только великих свершений. И возрождение Российской империи вполне соответствует по масштабам.

Опять же решается проблема выборов. Нет, проблемы в техническом планге нет никакой - можно сфальсифицировать любой результат. Но проблема моральная - как ему, властелину половины мира, заниматься какими-то гнусными манипуляциями, скакать перед публикой, как бухой Ельцин... Императору избираться не нужно, он богом помазан.

Думу, кстати, избирать нужно - в 17-м веке один и тот же состав боярской думы утвердил в должности подряд 7 царей, и ничего. Утвердит и восьмого, в 21-м веке.

Понятно, что для достижения такой высокой цели положить в степях Новороссии хоть тысячу, хоть десять тысяч солдат - не проблема. Прежние императоры и куда больше клали. Посадить страну на сухари? Сгноить в тюрьме сотню-другую смутьянов? Пустяки, да и только.

В общем, директор императорских театров уже наметился, осталось утвердить самого императора...

А.Б.