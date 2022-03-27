Как самому победить кризис

12 непреложных заповедей от Михаила Делягина.

Не сметь жалеть себя!

Старый мир умер, и мы начали складывать новый. Как умеем, со всеми своими пороками и тараканами, - но больше в мире заняться этой работой просто некому. И нам жить в этом кризиса долго. Чтобы не сойти с ума и не потерять лишнее, надо твердо знать несколько совсем простых правил, - которые мы при столкновении с повседневными несчастьями имеем склонность забывать.

1. Кризис - это потеря денег. Ваша задача - минимизировать потери.

2. В лагерях, тюрьмах и кризисах первыми погибают оптимисты - те, кто ждет, что беда вот-вот кончится. Выживают - и в итоге преодолевают кризис - пессимисты, принимающие беду как новые правила, установившиеся надолго, к которым надо приспособиться и в которых надо жить, если их нельзя изменить. А нынешний кризис - это надолго.

3. Торопитесь медленно. Психологическая гигиена так же важна, как обычная. Паника страшнее убытка. Зависть, ненависть, гнев недопустимы, так как разрушают ваш организм, а отчаяние убивает надежнее пистолета. Не разрешайте их себе так же, как не разрешаете наркотики. Не бойтесь изменений: постарайтесь понять, что постоянная изменчивость - это и есть нынешняя форма стабильности. А не удастся понять - просто примите как данность.

4. Укрепляйте социальные связи. Будьте опорой для семьи: тогда и вы сможете опереться на нее. Рассказывайте жене, другим близким и, когда подрастут, детям о том, как прошел ваш день, что получилось, а что нет, и почему, выслушивайте их рассказы, доброжелательно обсуждайте услышанное. Нет ничего проще в кризис, чем утратить эмоциональную связь с близкими, - и впасть в одиночество. Обсуждая свои проблемы, вы дисциплинируете себя и со временем начнете находить неожиданные решения; обсуждая проблемы членов семьи, - как минимум, расширите кругозор, а главное - сохраните уважение семьи даже в случае жизненной неудачи.

6. Обязательно отдыхайте и развлекайтесь (пусть даже возясь с детьми), устраивайте себе и близким веселые праздники (пусть бесплатные или дешевые): без этого вы сойдете с ума. Ведите здоровый образ жизни, сбалансировано питайтесь, гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь физкультурой, не экономьте на еде и здоровье: себе дороже!

10. Собрались довериться государству? Не пожалейте время, зайдите на кладбище: побудьте в компании таких же, как вы. Если не захотелось торопиться, - думайте сами. Пока государство не начало развивать страну, учить и лечить детей, сажать воров, доверие к нему чревато потерями.

11. Наконец, главное: делайте то, что можете изменить прямо сейчас, не откладывая:«потом» не наступит. Не переживайте по поводу того, что вы изменить не можете: вы же не бьетесь об стенку из-за холодов, а ищете теплую одежду. И постоянно, как дети, пробуйте мир на зуб: по мере развития кризиса сфера ваших возможностей будет расширяться, и непосильное вчера легко может стать доступным уже завтра.

12. И не смейте жалеть себя: это самый мерзкий способ самоубийства. Наши не такие уж и далекие предки пережили несколько волн страшного голода в конце царствования Николая Второго, Первую мировую и гражданскую войны. Наши деды вынесли на себе разруху, индустриализацию, коллективизацию, «большой террор», Великую Отечественную войну, послевоенный голод и репрессии. Наши родители устояли перед страхом КГБ и «безвременьем», которое «вливало водку в нас». Да и сами мы выжили в 90-е, - кроме тех, кто искренне любит это счастливое и беззаботное время, потому что именно тогда научился ходить и говорить. Среди нас живут герои афганской, двух чеченских и кромешной тьмы необъявленных войн. На этом фоне - на фоне историй наших собственных семей и друзей - наши беды как-то съеживаются, Вы не находите? Да, конечно, «гвоздь в моем сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете»: это же мой сапог, а не древнего немца. Но это не значит, что мы не победим. Просто к победе надо готовиться прямо сейчас. Преодолевая кризис подручными средствами. И наслаждаясь жизнью, потому что без этого победить не удастся.