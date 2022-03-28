Об украинском нацизме и сути фашизма

Один из моих комментаторов написал, что Кремль, для оправдания в том, что РФ - не фашистское государство, приводит определение данное в 30-х годах прошлого века коммунистом Георгием Димитровым, который предложил считать, что: «фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала». Но этого комментатора оспорил другой комментатор, указав на ущербность этого определения Димитрова, правда, своими правками сделал это определение ещё более ущербным.

Надо ли вспоминать, что понятиями «нацизм» и «фашизм» сейчас обзывают своих противников именно нацисты и фашисты? Это уж очень удобные термины, чтобы вешать их на врагов, и Георгию Димитрову в преддверии развязываемой фашистами мировой войны грех было не воспользоваться этим пропагандистским приёмом, придав в его время вполне безобидным терминам «нацизм» и «фашизм» негативное содержание.

В те времена министр пропаганды нацистской Германии Й. Геббельс объяснял, что большевизм – это коммунизм для всех, а нацизм – это коммунизм только для немцев. И если немцы своим нацизмом никого в мире не трогают, то почему мир мог быть недоволен ими?

А ведь на самом деле основания быть недовольным фашизмом были уже тогда, но Димитров или их не видел, или умышленно обошёл. Так в чём ущербность этого термина авторства Димитрова?

Используем аналогию. Предположим, что некий философ даёт определение понятию преступления «убийство», и уверяет, что «убийство – это умышленное причинение негром смерти». При таком определении сразу у всех возникнут вопросы: а почему только негр может быть убийцей? А кого необходимо лишить жизни, чтобы стать убийцей? Получается, что если белый лишит жизни, скажем, негра, то в этом нет ничего преступного, но если негр заколет им же выращенную свинью, то он преступник – убийца.

Так и с определением Димитрова. Он придумал понятию фашизм несущественные признаки, не раскрыв негативной сути этого понятия. Он, по сути, замаскировал эту суть. Ведь почему это фашистами могут быть только «империалистические элементы финансового капитала»? Что в них не так или стало не так? Ведь и до фашизма они существовали, не вызываю потребности навесить на себя ещё одну кличку.

А цель «диктатуры»? Диктатура ведь может быть во спасение народа, скажем. в последовавшей Второй мировой войне ввели диктатуру правительств даже такие, изначально демократические страны, как США и Великобритания.

Но, тем не менее, и нацизм, и фашизм – безусловно мерзкие явления. Но в чём их мерзость?

Вот мой, умудрённый жизнью и практическим опытом оппонент начал с вопроса:

«Что такое нацизм? Свастики? Портреты Гитлера под подушкой? Отряды СС? Это все внешнее. Нацизм - это мышление. Человек сам до такого мышления допер или ему влили - это уже вторично.

Нацизм потому так легко превращается в «нео-», что тема ведь сладкая. Тебе говорят, что ты сверхчеловек. Ты выше в иерархии, умнее, круче и более во всем достойный потому, что ты немец, англосакс или украинец - нужное подчеркнуть. Не потому, что ты талантлив. Не потому, что ты приложил массу усилий для учебы или самообучения. Не потому, что ты работал с утра до ночи. Не потому, что обладаешь пытливым умом и наблюдательностью и, как следствие, делаешь нужные людям изобретения или открытия. Зачем? Ты родился уже таким и напрягаться для этого не надо. Арий по рождению. Даром, что рожа кривая и тупой как валенок, главное ты арийского происхождения.

Правда же, липуче привлекательна такая идеология?

Что же на Украине? На неньке это внушали 35 лет, но реально потоком последние 8, после второго Майдана. Это с каждго утюга лилось прежде всего поливанием русских, причем в самых пошлых, кривляющихся выражениях. «Руськава мира», «русня», «Москвабад», «монголо-буряты», «угрофины», «козлобородые», «Мордор», «орки», «стекломоехлебы»... Сам нынешний презик очень в этом отличился в «95 квартале», регулярно изображая русских дегенератами, спесивыми шовинистами и непросыхающими от «Бояршника» жлобами. Украинский нацизм - это святая вера большинства населения в том, что русские и рядом с ними не стоят по уровню развития, свободолюбия и цивилизованности. Что украинцы - это носители древней культуры, с которой москали сняли уродливую кальку и теперь пытаются навязать свое немытое понимание мира назад.

При всем этом носители этого нацизма - оброгуленные, переиначившие язык на хуторской лад, ничем не интересующиеся люди, свято верящие, что самое главное в жизни - это петь гимн, оборачиваться в жовто-блакитную тряпочку, всем кричать о патриотизме (причем никому это не интересно в мире, но кричать надо), гордиться вышиванкой. И этого достаточно, чтобы быть выше других. Понимаете? Этого достаточно!

Хочу обратить внимание на сводки Генштаба России. Столько-то подбитого, столько-то сбитого, столько-то убиты. А пленных почти нет. Казалось бы, при таком подавляющем преимуществе они толпами должны сдаваться, но пленных исчезающе мало. Потому что, во-первых, это русские люди. Стойкие в обороне и клятые в том самом, мухинском смысле. Украиномовные вуйки сидят в западных областях или подметают в Европе, а на фронт не едут. Но главное - это нацистская вера в себя, как в человека выше других и вся эта рашистская грязь не должна пачкать чистую и святую Украину. За это они готовы гибнуть.

Украинская пропаганда самая эффективная в мире. Но и задачи у нее самые простые. Проблема ведь в том, что для восприятия нацистской идеологии приходится людей примитивизировать, делать из них пошло-хихикающих дятлов. Солдаты из таких получаются хорошие. А развиваться и что-то производить такая нация не может. Разница с Германией была в том, что Германия превыше всего потому, что немцы высококультурная, дисциплинированная и промышленно развитая держава. А Украина «понад усе» лишь потому, что она Украина. Потому что как только приступишь к корням, к промышленности и науке, вдруг окажется, что корни русские, промышленность и наука советские, а территория создана Лениным и Сталиным. Приходится все отвергать и смешивать с дерьмом и тогда ничего кроме названия «Украина» не остается. Конечно, на малолеток новости типа «Русские варвары уничтожили мировое произведение украинской промышленности - самый грузоподъемный самолет в мире «Мрию»». Но откуда «Мрия» и произведение чьей промышленности - это же известно? Нет. А если и известно, то это ж под советской оккупацией гениальные украинские конструкторы создавали.

На Украине нацизм. Самый примитивный и тупой.

Для понимания примитивности юмора именно с точки зрения нацизма:

www.youtube.com/watch

И заметьте, как зал заливается! Они ж не такие. Это русня такая. Этот ролик еще 2014 года. Несравнимо с 2022. Сейчас все глубже, намного».

Соглашусь, что фашизм и нацизм – это мышление, соглашусь, что на Украине сейчас фашизм и даже фашизм с элементами нацизма – соглашусь с выводом моего оппонента и даже с потребностью в этом фашизме оглуплённого населения. Но не соглашусь с доказательствами этого вывода, предложенными оппонентом, а они важны, поскольку на них основано и само явление, и понимание этого явления. Фашизм это мышление, но мышление о чём?

Смотрите, то, что описал мой оппонент, можно смело прилагать к одному самому талантливому и умному народу, который, правда, за это – за этот свой нацизм – не любят там, где этот народ ещё не оккупировал все СМИ и банки. И немцы в своём нацизме тоже брали пример с этого народа – они тоже считали себя самой выдающейся и умной нацией, безусловно превосходящей все иные нации.

А украинцы? Они так считают? Хотя бы те же бандеровцы?

В украинских нацистах нет реального сознания своего ума и превосходства, они ведь на Запад валом валят в уборщики помещений, в проститутки, они согласны считать литовца или грузина умнее себя. И, тем более, готовы считать умнее себя еврея и даже русского. Ведь все эти громкие лозунги («слава Украине!», «Украина понад усе!»), которые умные люди предпочитают носить в сердце, но которые дебильные украинцы громко ляпают, где ни попадя, становятся дебильными от своего повторения. Надо вспомнить ещё и откровенно дебильное «Хто не скаче – той москаль!». Вы можете себе представить во времена нацистской Германии скачущих немцев с криками: «Кто не скачет – тот еврей!»?

Фашисты требуют, чтобы их признавали очень умными за их болтливость, но они сами догадываются о своей тупости. Вспомните, когда они к началу 90-х брали власть в СССР, то даже не пытались стать руководителями экономики лично – эти идиоты догадывались, что они бараны. Они изначально организовывали продажу экономики СССР иностранцам. Себе оставляли только стричь дивиденды и тратить их самые идиотские цели – на особняки, на яхты, на футбольные клубы, на какие-то обычные вещи по непомерным ценам, к примеру, часы за сотни тысяч долларов – тратят деньги на всё то, о чём умные люди постеснялись бы и говорить.

И эти украинские нацисты тоже и в первую очередь сознают, что интеллект – «это не их», это не то, чем они могут завоевать мир или хотя бы Украину. И это обстоятельство ими самими многократно проверено.

Вождь основной партии нацистов «Свобода», Тягнибок, на выборах в 2010 году получил 1,43% голосов, - за него проголосовало более 350 тысяч. А вот после победного для него Майдана на выборах в 2014 году Тягнибок получил 1,16% или 250 тысяч. Это при том, что за врага нацистов и Майдана Добкина проголосовало в 2014 году 3,03%, а за Симоненко, аналога Зюганова, снявшего свою кандидатуру, но не вычеркнутого из списков, по ошибке проголосовало 1,54% избирателей.

Это вот влияние на весь остальной народ Украины тех, кого хоть как-то, хоть карикатурой, можно было бы считать нацистами - этих бандеровцев. Они реально «не сповна розуму», и это они разрисованы тату со свастиками и носятся с символами тех, кто их и за людей-то не считал!

Но в отличие от комментатора, даже при этой их дебильности, я бы не считал бандеровцев стойкими солдатами в бою. Вся эта мишура хороша для карательных отрядов – для убийства безоружных, для казней, для выстрелов в спину и из-за угла.

А вот малороссы по итогам Первой мировой войны были самыми стойкими частями русской армии – они реже других сдавались в плен, а ведь тогда не было не только бандеровцев, но и Западная Украина была в составе Австро-Венгрии.

Да, согласимся, что сегодня и в этой массе малороссов есть некая политизированная доля тех, кто выглядит нацистами, но заметьте, что и эта доля выглядит нацистами по отношению только к русским, причём, даже не к русским, как к национальности, а к гражданам России – к пресловутым «россиянам». И в вооружённых силах Украины очень много собственно русских по крови. А это говорит о том, что массы населения не ощущают национальности «русский» и «украинец», как две отдельные национальности, хотя антропологически и психологически даже малороссы и великороссы - это реально разные национальности, а уж галичане – вообще.

Таким образом, на Украине у этих «нацистов» чувство превосходства не к русским по крови, а к образу жизни граждан России – к тому, какие порядки в государстве «Россия» эти «русские» терпят, и презрение к тупой и трусливой покорности россиян государственному насилию и произволу.

Сами до этого додумались массы украинцев или им внушили СМИ (что было не трудно, учитывая, чем действительно является государство «Российское») – это вторично. Первично то, что у той (как и в России – немногочисленной) части народа Украины, у которой в жилах кровь, а не моча, воспринимают «спецоперацию» Кремля, как нашествие хорошо вооружённых папуасов с целью установить на Украине свои папуасские порядки.

Значит ли это, что на Украине нет фашизма? Отнюдь! Там тоже фашизм, пусть и менее жестокий, нежели в России. Почему?

Потому, что все считают фашизм властью, а это не власть! Повторю, ФАШИЗМ – ЭТО НЕ ВЛАСТЬ!

Ещё раз напомню, как объяснял фашизм родоначальник фашизма Бенито Муссолини: ««Мы позволяем себе роскошь быть аристократами и демократами, консерваторами и прогрессистами, реакционерами и революционерами, сторонниками легальности и нелегальщины в зависимости от обстоятельств времени, места и окружающей среды». Вдумайтесь в это! Фашизм – это не власть, а ЦЕЛЬ НАСИЛИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЛАСТИ. Любой власти! Фашистами могут быть и те, кто считает себя демократами, и кто считает себя либералами, и кто считает себя коммунистами! Главное не то, кем вы себя считаете, а то, с какой целью вы осуществляете власть!

А в осуществлении власти есть основной признак, по которому только и определяются фашисты, - фашисты те, кто стремятся силой заставить служить весь покоренный ими народ не интересам народа, а только своим интересам – интересам фашистов.

Это и есть тот негативный признак, который со временем проявился и стал виден всем в поначалу безобидных явлениях итальянского фашизма и его аналога – немецкого нацизма. Оставайся эти фашизмы мирными, они бы и сейчас были гордостью достижений мировой общественной мысли. Но эти фашисты направили народы на достижения своих амбициозных и одновременно антигуманных целей - войной лишить другие народы права жить в своих странах в качестве свободных людей.

Это та цель, которую сейчас «спецоперацией» преследует Кремль и депутаты Думы. Они кто? Они фашисты!

Кучка майдаунов на Майдане имели цель заставить весь народ Украины отказаться от избранного им президента – это кто? Это и есть фашисты!

Осуществляя свои планы, немецкие нацисты и итальянские фашисты (вместе с сообщниками) вызвали огромные человеческие жертвы, и за это справедливо прокляты миром.

Глядя на историю, многие представляют себе фашистов как единую партию, но ведь для целей фашизма это единство не имеет никакого значения – фашисты, захватив власть, могут драться между собой за свои интересы, но для народа в этом нет никакой радости – народ находится под тупой совместной диктатурой фашистов законодательного органа под властью грабителей и ихсообщников. Ну, сами посудите, какое значение для народа России имеет то, какая именно фашистская банда его грабит – сплочённое еврейство в виде олигархов, или «братки», добравшиеся до власти, или фашисты силовых структур, или их симбиоз? А ведь цель всех этих фашистских кланов проста – ограбить народ России. И они это делают, конкурируя друг с другом, и мы порою видим эту их фашистскую конкуренцию то по деньгам какого-то полицейского полковника, изымаемым ФСБ, то по делу Ходорковского, мало поделившегося с Крмлём, – по тому, как эти фашистские кланы дерутся друг с другом.

То, что во главе Украины не просто фашисты, а дебильные фашисты, показывает даже не столько диктатура Киева над СМИ и народом, сколько та экономическая яма, в которую брошен народ Украины исключительно из-за дебильности захвативших власть фашистов. Как можно было и зачем надо было оттолкнуть от себя Крым, зачем надо было 8 лет не присоединять к себе Донбасс, вопреки собственным обещаниям в Минске? Ну, что ты с них возьмешь? Фашисты они и есть фашисты.

Между прочим, вот это определение безусловной мерзости фашизма - стремление силой заставить служить весь покоренный ими народ не интересам народа, а только своим интересам, – никак не натянешь на СССР именно сталинского периода - даже с понятием «диктатура» та власть служила только народу.

В итоге, что мы видим в этой войне России и Украины?

Фашисты России (причём, явно не по своей воле) начали войну с целью подчинить себе фашистов Киева, но приличная часть народа Украины не согласна менять одних фашистов на других, ещё более тупых и подлых.

Властные фашисты обоих стран втянули оба народа в гражданскую войну.

В войну за право грабить эти народы.