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Московский листок

Отправлен вслед за военным кораблем. Или как багаевские чиновники президента динамили

Опубликовано 28.03.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

чиновник ростов
Отправлен вслед за военным кораблем. Или как багаевские чиновники президента динамили

Напоминаем, 11 июня президент В.В. Путин подписал, Федеральный закон от 11.06.2021 N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации", позволяющий бесплатно подводить газ к участкам. Точнее, не совсем бесплатно, а за счёт надбавок к тарифам за его транспортировку. То есть, такой вот газ в ипотеку. Кроме этого Владимир Владимирович и говорил о необходимости программы социальной газификации, и давал команду разработать соответствующую программу. В общем, ура! Газ будет. Именно за такие законы мы нашего любимого президента и любим так горячо и пылко, как он этого заслуживает. А если бы они (законы) выполнялись – любили бы его ещё в 10 раз больше. Только, увы, с выполнением периодически проблемы.

Возникли проблемы и на этот раз. Святое слово нашего гаранта, увы, не перешло в дело. И, как обычно, по вине местных управленцев (в данном случае, из «Ростоврегионгаза»). Нет, естественно, прямо они не говорили, что президент им не указ, и вообще он (президент) может следовать туда, куда уже (по непроверенной информации) послали русский военный корабль. Они говорили, что всё сделают. Что вот сейчас проектировщица выедет и все запроектирует. Только вот проектировщицы нет. День. Другой. Месяц. Другой. И каждый раз для отмены выезда есть много-много веских уважительных причин.

Автор материала не знает, почему ростовские управленцы занимаются не газификацией (положенной по президентскому закону), а чем-то иным. Возможно, господа эффективные менеджеры просто профнепригодны до полной непотребности. Возможно, это курс такой - тянуть с выполнением обещаний президента к народу пока народ про оные обещания не позабудет. Возможно, причина в чём-то другом. Например, газ не даёт проложить отряд НАТО!

В общем, судя по всему, вопрос – будут продавать газ в Европу за рубли или нет, прояснится гораздо раньше, чем вопрос, будет ли бесплатная газификация в станице Манычской? Такие дела. Живём мы тут.



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