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Московский листок

Генпрокуратура бомбит Воронеж. ФОРУМ.мск заблокирован

Опубликовано 28.03.2022 автором в разделе комментариев 2

цензура сми генпрокуратура форум.мск роскомнадзор
Генпрокуратура бомбит Воронеж. ФОРУМ.мск заблокирован

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал ФОРУМ.мск. Лаконично. Как кирпичом по голове.

В письме, направленном позавчера нашему германскому провайдеру (возможно, это сейчас уже само по себе преступление - германский провайдер) было указано, что "размещена информация, распространяемая с нарушением закона, а именно: Информационные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях Вооруженных Сил Российской Федерации и жертвах среди мирного населения. Подобные публикации могут способствовать дестабилизации обстановки, а также созданию условий для массовых нарушений общественного порядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации".

Я очень удивился. Ведь, как и предупредил читателей, все данные о потерях и прочих сведениях, касающихся военной операции на Украине буду давать исключительно со ссылкой на генерала Конашенкова или других официальных лиц Минобороны. 

Но в требовании Росконадзора отсутствовала одна важная деталь, которая требуется статьей соответствующего федерального закона - требование Роскомнадзора должно содержать ссылку на запрещенную информацию, которую требуется удалить.

Нам ни ссылку, ни цитату из "неправильного" материала не прислали. Получается, "догадайся, мол, сама"...

Собственно, нам Роскомнадзор вообще ничего не прислал - он адресовался к провайдеру. А тот, естественно, сутки спустя переслал письмо РКН нам. Я с письмом успел ознакомиться, как на моих глазах ФОРУМ.мск исчез из сети, исчез из поисковой выдачи Яндекса - вместо нащего сайта появляется сообшение: "Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» поисковые системы, в том числе Яндекс, не имеют права показывать российским пользователям некоторые ссылки: Ссылки на ресурсы, включенные в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора".

В общем, обложили - я бы и рад что-нибудь удалить, да не знаю что. Роскомнадзор, видимо, знает, а Генпрокуратура знает наверняка, но они не делятся своим знанием. 

Правда, пока ФОРУМ.мск открывается через VPN и на "Маках", но понятно - если постараться, то в России не будет открываться никак. А ехать, скажем, в Польшу или Японию почитать ФОРУМ.мск охотников мало.

А почему нельзя читать этого в России?

Что ж вы, стервецы, так боитесь общественного мнения?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Вымысел написал 28.03.2022 01:58
Давно пора закрыть вас, ковидобесов.
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(без названия)
rick написал 28.03.2022 01:57
С правовой точки зрения, да же по законам РФ, Генпрокуратура РФ НЕ ИМЕЛА ПРАВА требовать от Роскомнадзора блокировать ФОРУМ.мск и уж тем более направлять письмо провайдеру в Германию. Ведь в РФ не ОБЬЯВЛЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, которое может служить основанием для приостановления действий
тех или иных статей Конституции РФ. То же самое касается принятия "закона и фейках". Такое возможно только в ситуации, когда в стране введено ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Т.е. даже в рамках законов РФ принятие "закона о фейках" ПРОТИВОРЕЧИТ Конституции РФ. Главреду Форума в любом случае,
даже если шансы может быть не велики, использовать ВСЕ ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ для отмены решения Роскомнадзора. Мы все-таки живем в 21. столетии
и многое можно добиться используя полностью правовые методы. Исходя из того, что Роскомнадзора НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ нарушение Законов
РФ НЕ ПРИВЕЛ, следовательно ИХ НЕ ИМЕЕТ и ПРОКУРАТУРА. А если ТАК, то пытаются взять на ИСПУГ. Главное в таких ситуациях не терять выдержки, сохранять
спокойную голову и постараться также найти хорошего адвоката.
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