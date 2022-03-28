Дирекции императорских театров - достойного императора

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7 Роскомнадзор требует удалить неведомо что

Мы только что получили уведомление оть Роскомнадзора об удалении "нежелательной" информации с портала ФОРУМ.мск.

На указателе страницы сайта в сети «Интернет»:

https://forum-msk.org

размещена информация, распространяемая с нарушением закона, а именно: Информационные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях Вооруженных Сил Российской Федерации и жертвах среди мирного населения. Подобные публикации могут способствовать дестабилизации обстановки, а также созданию условий для массовых нарушений общественного порядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации.

А вот о каких материалах идет речь, не сообщается. Нам предалагется угадать самим или удалить на всякий случай всё?

Причем уведомление от Роскомнадзора мы не получали сами, его нам переслал наш провайдер. Который тоже теряется в догадках, что делать?

Причем, если мы не угадаем, то отключат весь портал.

Господа из Роскомнадзора, пожалуйста, откликнитесь и сообщите нам, чего вы хотите?