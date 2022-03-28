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Московский листок

Мы сначала охренели слегка, а потом втянулись

Опубликовано 28.03.2022 автором в разделе комментариев 0

театр митина опера
Мы сначала охренели слегка, а потом втянулись

Говорю первому секретарю ЦК нашей ОКП Владимиру Ивановичу Лакееву   -    я после пленума ЦК сразу убегу, мне в театр с ребёнком надо.

- А там голые жопы будут?   -  спрашивает товарищ Лакеев.
- Понятия не имею,  -  говорю,   -  мы ж не видели ещё.
- А что за опера?   -  спрашивает.
- "Волшебная флейта"  Моцарта в Геликон-опере,  -  говорю.
- О,  Моцарт!  Ну там небось классическая постановка,    -  говорит наивный Владимир Иваныч.

Приходим со старшеньким медвежонком на спектакль.   А там в первой же сцене, если помните,   -  три дамы спасают Тамино от огромного змея.  Дамы в латексе, с хлыстами и страпонами, у медвежонка глаза такие на пол-лица округлились.  У Зарастро в костюме трансформера на причинном месте лампочки призывно мигают.  Памина    -   чистая набоковская Лолита.  Её домогается Моностатос с чёрным лицом и чёрной душой  -  кругом неполиткорректные BLM-овские намёки.  Сам Тамино очень похож на члена руководства партии "Коммунисты России"    -  синий костюм, белая рубашка, красный галстук, причёсочка такая набриолиненная:).  Всё такое надувное-трансформерное.  Звери надувные огромные  -   крокодил, слон, лев, орёл, круто.  Масонской темы вообще нет,  сценография вся в египетской  (Изида и Осирис же)  и  анилиново-надувной эндиуорхоловской  стилистике.  Жёсткой эротике очень трудно перерасти в порнуху   -  какая тут порнуха, если на тебе многокилограммовый костюм трансформера с пультами дистанционного управления.  Папагено вместо волшебных колокольчиков вручили кубик Рубика   -  хай играется.

Мы со старшим медвежонком сначала охренели слегка, а потом втянулись и пришли в полный восторг.  Честное слово, это лучшая версия "Волшебной флейты" из мною виденных.  "Волшебная флейта" в постановке Ильи Ильина   -  не мистическая масонская драма, а эксцентрическая комедия     -    музыкальная партитура находится в гротесковом противоречии с юмористическими  прозаическими  интермедиями героев.  Сложнейший немецкий текст партитуры, пропеваемый солистами на серьёзных щщах, контрастирует с речитативами со словами "классный", "жопа"  (жопы, о которых спрашивал товарищ  Лакеев, присутствуют не в визуале, а в нарративе)  и "чувак".

Но какое же феерическое исполнение!!!!  Такой арии Царицы Ночи я не слышала никогда, а я версий "Волшебной флейты" слышала добрых полтора десятка  (старший медвежонок в силу цветущего возраста чуть поменьше, но тоже не лыком шит)   -   невероятная,  нечеловеческая Эльнара Мамедова  просто сваливает с ног.   Александр Киселёв    -  прекрасный Зарастро, хотя в первом действии его бас кажется слишком высоким, но инфернальные нижние регистры второго действия всё ставят на свои места.   Памина Елены Епихиной просто великолепная   (Епихина    -  отличная травести),  а не  зареветь на плаче Памины мне не  удавалось никогда    -    насколько бы трагическая ламентация не приходила в противоречие с гиньольной клоунадой на сцене.

В зале была куча малышей   -   глупые родители не просекли, что на билете стоит маркировка 16+,  а малышовая версия оперы, на полчаса короче и без страпонов и декольтированных сисек в латексе  идёт в тот же день, только не в семь вечера, а в два часа дня.  Но нам с медвежонком   взрослая, неадаптированная версия понравилась очень и очень:).



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