Мы сначала охренели слегка, а потом втянулись театр митина опера Говорю первому секретарю ЦК нашей ОКП Владимиру Ивановичу Лакееву - я после пленума ЦК сразу убегу, мне в театр с ребёнком надо.



- А там голые жопы будут? - спрашивает товарищ Лакеев.

- Понятия не имею, - говорю, - мы ж не видели ещё.

- А что за опера? - спрашивает.

- "Волшебная флейта" Моцарта в Геликон-опере, - говорю.

- О, Моцарт! Ну там небось классическая постановка, - говорит наивный Владимир Иваныч.



Приходим со старшеньким медвежонком на спектакль. А там в первой же сцене, если помните, - три дамы спасают Тамино от огромного змея. Дамы в латексе, с хлыстами и страпонами, у медвежонка глаза такие на пол-лица округлились. У Зарастро в костюме трансформера на причинном месте лампочки призывно мигают. Памина - чистая набоковская Лолита. Её домогается Моностатос с чёрным лицом и чёрной душой - кругом неполиткорректные BLM-овские намёки. Сам Тамино очень похож на члена руководства партии "Коммунисты России" - синий костюм, белая рубашка, красный галстук, причёсочка такая набриолиненная:). Всё такое надувное-трансформерное. Звери надувные огромные - крокодил, слон, лев, орёл, круто. Масонской темы вообще нет, сценография вся в египетской (Изида и Осирис же) и анилиново-надувной эндиуорхоловской стилистике. Жёсткой эротике очень трудно перерасти в порнуху - какая тут порнуха, если на тебе многокилограммовый костюм трансформера с пультами дистанционного управления. Папагено вместо волшебных колокольчиков вручили кубик Рубика - хай играется.



Мы со старшим медвежонком сначала охренели слегка, а потом втянулись и пришли в полный восторг. Честное слово, это лучшая версия "Волшебной флейты" из мною виденных. "Волшебная флейта" в постановке Ильи Ильина - не мистическая масонская драма, а эксцентрическая комедия - музыкальная партитура находится в гротесковом противоречии с юмористическими прозаическими интермедиями героев. Сложнейший немецкий текст партитуры, пропеваемый солистами на серьёзных щщах, контрастирует с речитативами со словами "классный", "жопа" (жопы, о которых спрашивал товарищ Лакеев, присутствуют не в визуале, а в нарративе) и "чувак".



Но какое же феерическое исполнение!!!! Такой арии Царицы Ночи я не слышала никогда, а я версий "Волшебной флейты" слышала добрых полтора десятка (старший медвежонок в силу цветущего возраста чуть поменьше, но тоже не лыком шит) - невероятная, нечеловеческая Эльнара Мамедова просто сваливает с ног. Александр Киселёв - прекрасный Зарастро, хотя в первом действии его бас кажется слишком высоким, но инфернальные нижние регистры второго действия всё ставят на свои места. Памина Елены Епихиной просто великолепная (Епихина - отличная травести), а не зареветь на плаче Памины мне не удавалось никогда - насколько бы трагическая ламентация не приходила в противоречие с гиньольной клоунадой на сцене.



В зале была куча малышей - глупые родители не просекли, что на билете стоит маркировка 16+, а малышовая версия оперы, на полчаса короче и без страпонов и декольтированных сисек в латексе идёт в тот же день, только не в семь вечера, а в два часа дня. Но нам с медвежонком взрослая, неадаптированная версия понравилась очень и очень:).



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться