В центре Москвы уничтожают русский мир

На Бауманской улице сносят дом, где, по некоторым данным, родился Пушкин.

26 марта на Бауманской улице начался снос южного флигеля усадьбы Головкиных – здания, в котором, по некоторым предположениям, родился Пушкин.

Двухэтажный особняк XVIII века стоит на красной линии Бауманской улицы. Уже два века он составляет единый ансамбль с соседними зданиями – Фанагорийскими казармами (федеральным памятником) и северным флигелем той же усадьбы (тоже федеральным памятником).

Более 200 лет наши отцы, деды, прадеды и их прадеды ходили по Бауманской (до революции – Немецкой) улице и видели одну и ту же картину: казармы Фанагорийского полка и усадьбу Головкиных.

В этом ли доме родился Пушкин, точно сказать невозможно. Место рождения Пушкина доподлино не установлено, на этот счет существуют разные мнения. Но это первый адрес, который много десятилетий считался местом рождения Пушкина – на нем даже висела мемориальная табличка. И уж в любом случае – это здание XVIII века, Пушкин много раз ходил мимо него, а, возможно, и бывал в нем.

Усадьба пережила пожар Москвы 1812 года, две революции, две мировый войны. Но не пережила временщиков, уничтожающих Россию.

Кто и зачем уничтожает русскую историю?

МВТУ имени Баумана. Для ведения нового строительства.

И знаете, что самое мерзкое? В сносе именно этой усадьбы не было никакой необходимости. Это небольшое здание. Оно стоит на самом краю огромной территории в самом сердце Немецкой слободы, которую зачищают от истории России для нового строительства.

Здание стоит на красной линии Бауманской улицы. Оно составляет единый ансамбль с Фанагорийскими казармами и северным флигелем той же усадьбы. Оно составляет облик Бауманской улицы.

Северный флигель усадьбы Головкиных – федеральный памятник.

Как же так получилось, что южный флигель сносит ковш экскаватора?

Это решение руководителя департамента культурного наследия г. Москвы Емельянова.

Сначала, несколько лет назад, он отказался признать дом XVIII века памятником.

Потом, в прошлом году, согласовал «экспертизу», которая вывела этот дом – дом XVIII века, стоящий между двумя зданиями той же и более ранней эпохи – из охранной зоны памятников.

Два века российской истории превращаются в пыль под ковшом экскаватора. Что чувствует человек, который уничтожает русскую историю? Что чувствует руководитель департамента культурного наследия Емельянов, который санкционировал этот снос? Что чувствует ректор МВТУ имени Баумана Гордин, который дал на него согласие? Что чувствуют все эти существа, четко следующие заветам Кальтенбруннера: «Крушение очагов исторической культуры есть форма крушения духа нации.»

На наших глазах в центре Москвы уничтожают русскую историю. Материальное воплощение русского мира. Вот где необходимо немедленное вмешательности правоохранительных органов. В отношении всех, кто санкционировал и кто реализует уничтожение нашей культуры.