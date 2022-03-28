"Уфимское дело": критика капитализма является террористической деятельностью

25 марта в Уфе (Республика Башкортостан) прошли обыски и задержания левых активистов, которые были участниками местного марксистского кружка. Следственные органы заявили, что кружок якобы был местом для подготовки «насильственного захвата власти». Среди задержанных 12 человек, в том числе - региональный координатор Левого Фронта, депутат регионального парламента (Курултая) от КПРФ Дмитрий Чувилин и активист Левого Фронта Ринат Буркеев.

По версии следствия, участники марксистского кружка, которые изучали труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и других выдающихся теоретиков, на самом деле «готовились захватить власть в стране», в частности – «выработали тактику по нападению на сотрудников правоохранительных органов и войсковые части с целью завладения боевым оружием и последующего его применения для совершения террористических актов, насильственного захвата и удержания власти». Доказательствами того, что активисты готовились к «захвату власти», следствие считает три поста и две видеозаписи в соцсетях, опубликованные в 2019-2021 годах. Так, например, на видео 2019 года участники кружка говорят о том, что Россия «оккупирована капиталистами» и призывают к борьбе с капитализмом. То есть, по мнению следователей, критика капитализма является «террористической деятельностью» (!!!).

26 марта Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия арестовал пятерых левых активистов (Дмитрия Чувилина, Рината Буркеева, Павла Матисова, Юрия Ефимова, Алексея Дмитриева) на два месяца, им предъявлены обвинения по статье об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Арестованные направлены в СИЗО, Дмитрий Чувилин в знак протеста против незаконного ареста объявил голодовку. Остальные активисты пока проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.

Левый Фронт считает данное уголовное дело откровенной провокацией в отношении сторонников социализма. Мы всегда выступали против какой-либо террористической деятельности, в своей работе используем законные и легальные методы политической борьбы, стоим на принципиальных патриотических позициях. Многие наши активисты, в частности Дмитрий Чувилин, являются депутатами законодательных органов власти, в течение длительного времени занимаются конструктивной публичной работой по защите прав граждан Российской Федерации.

Мы расцениваем обвинения в адрес уфимских левых активистов сознательной операцией силовых структур, направленной на дискредитацию российской лево-патриотической оппозиции и запугивание наших сторонников. Мы требуем прекратить преследование активистов из Уфы, а также фабрикацию абсурдных уголовных и административных дел в отношении других представителей левого и коммунистического движения. Сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию и декларируемой борьбы с нацизмом, российским властям необходимо использовать искренний созидательный потенциал сторонников социализма, а не заниматься повальными репрессиями в отношении оппозиции и тупым подавлением любого инакомыслия. Мы требуем освободить Дмитрия Чувилина, Рината Буркеева и других фигурантов «уфимского дела», а также снять с них чудовищные обвинения в «террористической деятельности». Мы призываем всех прогрессивно мыслящих граждан выразить солидарность с арестованными товарищами. Хватит репрессий в отношении патриотов нашей Родины!