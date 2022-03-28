Проявления некой особой морали украинского общества в целом

Сегодня украинские паблики распространили множество кадров с расстрелом пленных российских солдат. Издевательства и пытки по отношению к военнопленным, увы, это, похоже, фирменный стиль бандеровских войск. Вероятно, такие сегодня преобладают в украинской армии. При этом, я допускаю, что издевательства бывают и по отношению к украинским пленным. Но публично в российских пабликах такого я не видел.

Мне кажется, что сам факт таких видео является проявлением некой особой морали украинского общества в целом. По сути, из официальных лиц Украины никто не осуждает подобное варварство. Увы, это, на мой взгляд, доказывает, что украинское общество - безнадёжно больное. И чем, как лечить это не совсем понятно.

На мой взгляд, путинские военные стратеги провалили военную кампанию.. Нет, конечно, Россия победит, но это будет, условно говоря, через несколько месяцев, а ведь, если бы планированием кампании занимались профессионалы, то, наверное, всё можно было действительно сделать за пару недель. Завершив дело полным разгромом Украины без особых жертв, как среди мирных, так и среди военных.

Но кампания идёт как идёт, потому что в Кремле и около сидит особый слой представителей бездарности и лизоблюдства.

И конечно же, нормальное общество не доверило бы им и свиней пасти, и уж тем более руководить армией.

Однако мы должны точно понимать, что Украиной сегодня руководят настоящие садисты, без всяких оговорок. Психически больные люди. И может ли российское общество позволить себе такую роскошь, как существование с ними бок о бок?

В общем, ситуация скверная: бездарность кремлёвских стратегов столкнулась с садистско-нацистскими психопатами, находящимися под управлением американского империализма.

И похоже, невменяемые и те, и другие. А гибнуть будут простые люди, и чем дальше, тем больше.

Но у России всё же аргументов больше, в том числе ядерное оружие. И в свете последних событий у меня вопрос. А одобрили бы вы в данной обстановке применение ядерного оружия, либо тактического, либо даже стратегического.

Если да, то что может стать крайней чертой для этого?