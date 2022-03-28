Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Проявления некой особой морали украинского общества в целом

Опубликовано 28.03.2022 автором Леонид Развозжаев в разделе комментариев 0

украина война россия
Проявления некой особой морали украинского общества в целом

Сегодня украинские паблики распространили множество кадров с расстрелом пленных российских солдат. Издевательства и пытки по отношению к военнопленным, увы, это, похоже, фирменный стиль бандеровских войск. Вероятно, такие сегодня преобладают в украинской армии. При этом, я допускаю, что издевательства бывают и по отношению к украинским пленным. Но публично в российских пабликах такого я не видел.

Мне кажется, что сам факт таких видео является проявлением некой особой морали украинского общества в целом. По сути, из официальных лиц Украины никто не осуждает подобное варварство. Увы, это, на мой взгляд, доказывает, что украинское общество - безнадёжно больное. И чем, как лечить это не совсем понятно.

На мой взгляд, путинские военные стратеги провалили военную кампанию.. Нет, конечно, Россия победит, но это будет, условно говоря, через несколько месяцев, а ведь, если бы планированием кампании занимались профессионалы, то, наверное, всё можно было действительно сделать за пару недель. Завершив дело полным разгромом Украины без особых жертв, как среди мирных, так и среди военных.

Но кампания идёт как идёт, потому что в Кремле и около сидит особый слой представителей бездарности и лизоблюдства.

И конечно же, нормальное общество не доверило бы им и свиней пасти, и уж тем более руководить армией.

Однако мы должны точно понимать, что Украиной сегодня руководят настоящие садисты, без всяких оговорок. Психически больные люди. И может ли российское общество позволить себе такую роскошь, как существование с ними бок о бок?

В общем, ситуация скверная: бездарность кремлёвских стратегов столкнулась с садистско-нацистскими психопатами, находящимися под управлением американского империализма.

И похоже, невменяемые и те, и другие. А гибнуть будут простые люди, и чем дальше, тем больше.

Но у России всё же аргументов больше, в том числе ядерное оружие. И в свете последних событий у меня вопрос. А одобрили бы вы в данной обстановке применение ядерного оружия, либо тактического, либо даже стратегического.

Если да, то что может стать крайней чертой для этого?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы к признанию России империей?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дирекции императорских театров - достойного императора
Дирекции императорских театров - достойного импера...
28.03.2022
Как самому победить кризис
Как самому победить кризис
27.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Проявления некой особой морали украинского общества в целом (0)
"Уфимское дело": критика капитализма является террористической деятельностью (0)
В центре Москвы уничтожают русский мир (0)
Мы сначала охренели слегка, а потом втянулись (0)
Дирекции императорских театров - достойного императора (1)
Генпрокуратура бомбит Воронеж. ФОРУМ.мск заблокирован (11)
Отправлен вслед за военным кораблем. Или как багаевские чиновники президента динамили (1)
Об украинском нацизме и сути фашизма (1)
Полный Делягин N34 (0)
Как самому победить кризис (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем фтыкать!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Две стратегии - две судьбы
Михаил Делягин Михаил Делягин: Денацификация Украины: материал, победивший на конкурсе 2016 года
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок догадался!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему мы воюем. Мой ответ на письма шокированных вводом российских войск на Украину
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss