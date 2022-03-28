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Московский листок

Пираты Минпромторга

Опубликовано 28.03.2022 в разделе комментариев 0

генпрокуратура роскомнадзор пиратство
Пираты Минпромторга

Минпромторг легализует пиратство

Ответственность за параллельный импорт - ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя - отменят в России, пишут "Известия" со ссылкой на Минпромторг РФ.

Минпромторг разработал проект постановления, который предусматривает отмену ответственности за параллельный импорт продукции "по определенной номенклатуре". Перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предполагается, что в него войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка, заявили в Минпромторге.

Раньше это называлось пиратством.

Но пиратство будет не дикое - Минпромторг будет выдавать каперские патенты "на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти".

 

Минздрав России ищет аналоги иностранных лекарств

Минздрав начал искать аналоги зарубежных лекарств по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой, которое поступило в ведомство 18 марта. Министерство «обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами».

В публикации подчеркивается, что меры ввели «на случай ухода иностранных фармпроизводителей».

Но есть проблема - у целого ряда высококачественных и высокотехнологичных препаратов просто нет аналогов.

Хотя, конечно, можно вместо противораковых моноклональных антител предложить настойку бессмертника. Поможет навряд ли, но формально можно.

Это все из той опенры, что РФ далеко не СССР, который в условиях "железного занавеса" производил почти все необходимое сам. В том числе и лекарства. В основном дженерики, но это не так важно - производил, и в достаточных количествах.

А сейчас фармпром разворован и угроблен. Как и здравоохранение в целом - все, что не приносит прибыли, государству не нужно. Поэтому 80 процентов советской промышленности пошло под нож.

Да хоть возьмите «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» — старейшая российская фармацевтическая компания, на месте основного производства которой уже строится жилой комплекс.

На остатках производят около 100 наименований лекарственных. В ТОР 5 препаратов Общества по итогам розничных продаж входили сальбутамол, аллохол, энтеродез, кальция глюконат и ницерголин.

И вот этим богачеством мы надеемся заменить для себя мировое фармпроизводство?

А.Б.



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