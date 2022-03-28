Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Спасибо! Уже 2788 рублей. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5
И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469
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1 По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал ФОРУМ.мск. Лаконично. Как кирпичом по голове https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Марксисты равно террористы, считает Генпрокуратура https://forum-msk.org/material/news/1...
3 На Бауманской улице сносят дом, где, по некоторым данным, родился Пушкин https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Роскомнадзор не пугает пожар Чернобыльского леса
5 Роскомнадзор запретил Зеленского 6 Минпромторг легализует пиратство
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