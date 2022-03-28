Лаконично. Как кирпичом по голове #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Предложенный вами, друзья, сбор денег на проект потихоньку стал что-то приносить. Спасибо! Уже 2788 рублей. https://www.tinkoff.ru/cf/3ORVRHYRNZ5 И отдельно номер карты 5536 9109 9139 1469 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал ФОРУМ.мск. Лаконично. Как кирпичом по голове https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Марксисты равно террористы, считает Генпрокуратура https://forum-msk.org/material/news/1... 3 На Бауманской улице сносят дом, где, по некоторым данным, родился Пушкин https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Роскомнадзор не пугает пожар Чернобыльского леса 5 Роскомнадзор запретил Зеленского 6 Минпромторг легализует пиратство



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