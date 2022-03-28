Мир вползает в войну #анатолийбаранов #социалза #война Анатолий Баранов в интервью каналу СПЕЦ рассказывает, почему военная операция на Украине хуже, чем преступление - это ошибка. #АнатолийБаранов, #война, #СоциалЗа



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