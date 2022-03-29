Спасибо, граждане единороссы. Не было счастья, да несчастье помогло, и насчет Украины. Вы сами проложили дорогу… к скорейшему социализму! И не мудрено. Евродолларовые каналы будут израсходованы-перекрыты к концу года – а рублевый обмен возможен только в условиях социализма. Только СССР, о котором ниже, заставит покупать свою продукцию за рубли.

Еще раз, и чтобы ясность была с самого начала. Нынешний Кремль НЕ СМОЖЕТ выдержать осаду, и когда запад откажется покупать сырье за рубли. А запад откажется непременно, потому что борьба пошла ва-банк. А СССР – СМОЖЕТ! Поэтому появление социализма в России к концу года обеспечено. Если уж совсем перестраховаться, то к середине следующего. Разве что продление агонии нежелательно. Тем более.

***

Это только кажется, что строки ниже об экономике. Но экономика в условиях гибридной войны превращается в непосредственную политику. Поэтому текст именно о политике, разве что в современных формах.

Но все же чисто политическая предпосылка. Прогресс развивается двумя основными путями. Количественно, и когда оппозиция наличествует в обществе; и тогда оная увеличивает авторитет, и побеждает на выборах от ступени к ступени. И качественно, когда оппозиция загоняется в подпол; но накапливающиеся проблемы превращаются в бомбу, и любой детонатор вызывает взрыв с крушением тоталитарного режима. И читатель подтвердит, что сами единороссы загнали ситуацию на второй путь. Кстати, отсюда мнимое спокойствие за окном. Но это не значит, что демократический процесс остановился. А это значит, что он прорвется сразу и сильно; и когда массы разозлятся быстро и везде. Собственно, все революции таковые – но ныне будет особенно.

То есть, никто не спорит, что украинский вопрос приобрел смертельную опасность. Но коль Кремль почивал на лаврах до этого, вот вам и пороховая бочка с горящим бикфордовым шнуром. Потому что валюта противоборствующего запада сократится не сегодня, так завтра – путинское импортозамещение, само собой, не произойдет быстро – и неминуемый взрыв. Другими словами, вопрос «за рубли» будет не модной пиар-акцией, а условием общественного выживания.

Тогда стоит рассмотреть, и непременно, два вопроса. Первый, и почему запад откажется покупать за рубли; и почему восток не обеспечит хороший спрос. И второй, и более важный, почему тридцатилетний единороссовский режим не сможет провести быстрое импортозамещение - а совсем юная Советская власть, и в случае революции, сможет. Поехали.

***

Эйфория сейчас на ходулях. Ура, страна освобождается от валютного рабства, и газ за рубли. Но отрезвление придет очень скоро. Потому что вопрос замнется или самими единороссами (явный признак переговоров с уступками); или Евросоюз откажется покупать за рубли прилюдно и наглядно. Он будет даже переплачивать Катару или Штатам; он залезет в высокие цены и заставит мерзнуть свое население – но не будет покупать за рубли ни в какую.

А все потому, что нашла коса на камень. Ну, с долларом и Штатами понятно. Оные не были агнцами и раньше, а сейчас и подавно. А вот если Евросоюз начнет покупать за рубли, то евро рухнет вниз. Потому что сама мировая ниша евро окажется под вопросом. Тогда, собственно, а зачем иметь только доллар-евро в резервах всех мировых Центробанков; если Восток уже не уступит Западу; многополярный мир наступил; и надо бы прикупить рубль-юань.

Еще раз, резко окрепший рубль в таком случае вытеснит не столько доллар – пока последний поддерживается мощью Пентагона и гарантированными казначейскими бумагами с устоявшейся конструкцией мирового долга, и это долгая история – сколько вытеснит евро. А в перспективе устойчивой российской экономики в случае сырья за рубли, и на евразийском рынке, и подавно. Поэтому Евросоюз не пойдет на торговлю российскими рублями НИКОГДА. В нынешних условиях, по крайней мере – никогда! Вот если Штаты треснут типа широких внутренних беспорядков, и с ослаблением НАТО, может быть. Но это, разумеется, вилами по воде. Но на этот момент – ни в какую. Овчинка выделки не стоит.

Но и Восток не съест российское сырье по высоким ценам и в большом объеме. Проблема хотя бы в том, что восточные валюты неустойчивы, и для основных резервов не годятся. Но и восточные сырьевые рынки захвачены арабами; и Китай не будет портить отношения с ними ради сомнительного рынка России. Вот всякие совместные учения и покупка оружия – это пожалуйста. А насчет сырья – так, для подначки, и не больше.

Но тогда ко второму пункту, и в нем-то и все дело. Даже можно было бы торговать и с Востоком, если пускать деньги сразу в прямые инвестиции, и без инфляции. Но единороссовская Россия не способна на это В ПРИНЦИПЕ!

Парадоксально, но факт; и в этом вопросе автор не согласен даже с Глазьевым сотоварищи (хотя антилиберальная основа едина). Кстати, Набиуллина сохранила свой пост именно потому, что Центробанк тут поскольку-постольку. Ему сказали поднять ставку, он сделал. А вот в президентской администрации знают прекрасно, чья кошка съела мясо на самом деле.

Во-первых, любые прямые инвестиции вызовут инфляцию по причине махрово коррупционных закупок. Закупки по всей стране поражены насквозь монополизмом и откатами. Поэтому реальная продукция будет не соответствовать денежной массе; а откаты и завышенные цены будут прятаться в офшорах с превращением рублей опять в валюту. Следовательно, инфляция-девальвация обеспечены.

Во-вторых, сами национальные проекты сомнительны. Дают ли они должный эффект, это большой вопрос. То есть, вполне возможно, что инфляции от них больше, чем пользы. Вот Глазьев говорит, что он против голой раздачи денег банкам, а надо давать под конкретные проекты с низкой ставкой. Но, подождите, тогда какой-то абсурд. Национальные проекты и предназначены для ориентации конкретных проектов! Они и являются инфраструктурой таких проектов. И если национальные проекты не верны по самой сути; если навязаны «сверху», а не выстраданы «снизу»; тогда почему конкретные проекты будут лучше?!.. Или масло масляное, если это одно и то же; или в Киеве дядька, в огороде бузина, если они не связанные.

Да и сама единороссовская бюджетная система, в-третьих, изуродована. Внебюджетные социальные фонды, в частности, удобны для подкупа пенсионеров с выплатами в особом порядке, и ровно к выборам. Но зато оклады работающих бюджетников остаются без индексации. И наоборот, нормальная индексация по всему бюджету со всеми фондами увеличила бы оклады и соответствующее накопление пенсий и пособий В РАЗЫ; и ни в какое сравнение с «внебюджетными подачками». Тогда и национальные проекты давали хотя бы минимальный эффект, и коль за приличный оклад можно нанимать хороших работников. А сейчас все бессмысленно даже по исполнению. Умные люди не идут на нищенский учительский и подобный оклад; поэтому и нет подходящих кадров, спроса, поставщиков, конкуренции; и получите инфляцию-девальвацию.

Но бюджетная система дебильна и по замыслу. Пропорция между федеральным бюджетом и территориальным перекошена настолько в пользу первого, что нет слов. Все густые налоги загнали «наверх». А на хрена?!.. Весь российский народ, если кто «не в курсе», живет по территориям. Но тогда местное производство не развито; и никаких хороших поставщиков для высокотехнологичной федеральной сборки. Да хотя бы налоги не собирайте с границы такого-то минимального дохода – ведь все равно уходит в офшоры-конвертацию и инфляцию-девальвацию.

Поэтому не только региональный, но и муниципальный бюджет должен строиться с учетом сказанного. Мало того, что налоги надо опустить «вниз»; но вот вам консолидированный бюджет даже на местах, и когда нужен отдельный бюджет федеральных и региональных поступлений – пока не пришло, хрен выплаты за счет местного; отдельный бюджет инвестиций - закупки с арендой-передачей собственности должны приносить ДОХОД за счет экономии, а не расход, и в угоду королям заказа; и уж потом, собственно, стоит посмотреть на местный и территориальный бюджет – и чтобы видно сразу, приносят муниципальные программы толк, или так, для кормежки «своих».

А пока этого нет, инвестиции бессмысленны хоть оптом, хоть в розницу; и потому что инфляция-девальвация обеспечены. Вот Путин-Набиуллина знают это, только не говорят вслух; а Глазьев сотоварищи, к сожалению, выдают желаемое за действительное. Еще раз, чтобы и единороссовскую систему сохранить, и экономику запустить, и инфляцию избежать – ЭТО НЕВОЗМОЖНО!

Следовательно, одно из двух. Или Кремль сачканет, и будет продавать за евро все равно, - но тогда запад будет не только воровать очередными заморозками, но и выставлять политические условия хоть в анфас, хоть в профиль, и из Украины придется уходить с гигантским позором. Или Кремль упрется, - но тогда Евросоюз откажется покупать сырье за рубли. Но тогда прямиком в масштабный коллапс. Восток не сожрет столько сырья; резервы исчезнут по продолжению импорта; а прямые инвестиции для его замены вызовут лишь масштабную инфляцию с социальным негодованием.

Для картины маслом, и насчет критики. Перекачка в евродолларовые резервы заткнута; рублевые устойчивые резервы невозможны, и по отказу сотрудничать; резервы в восточных валютах невозможны по занятому рынку; и придется запускать прямые инвестиции в насквозь коррупционной России. Но тогда инфляция или безработица, а то и все вместе, к концу года гарантированы. А отсюда волна социального недовольства – и мысль о социализме будет стучаться во все двери, и от Калининграда до Чукотки. Тогда не только «либеральная», но и единороссовско-«патриотическая» идеология испарится в мгновение ока.

А вот СССР – СМОЖЕТ! Даже одним фактом своего существования. Вот именно с сегодня на завтра. Во-первых, мощнейший удар по коррупции будет нанесен стремительно, и когда фабзавкомы предприятий и СТК учреждений будут заинтересованы в оптимальных закупках. Ведь результат будет уже не для заморского дяди с откатами, офшорами и яхтами – а для себя любимых, и где каждая копейка на счету, а качество продукта нужно здесь и сейчас.

Во-вторых, каждое хозрасчетное предприятие будет иметь фонд развития науки и техники, фонд социального развития и оплаты труда. Поэтому эти фонды путем планирования соединятся в оптимальные национальные проекты – и уже безо всякой популистской хрени в целом и общем; а абсолютно конкретно и востребовано.

В-третьих, никаких внебюджетных фондов, а нормальный бюджет социального страхования с постоянной индексацией, и когда выплаты за второго ребенка лишь вишенка на торте. А вот человеческий МРОТ и соответствующие пособия с индексацией обеспечат достойную жизнь с самого начала, и когда начисление нормальных пособий будет в разы лучше путинских пиарских подарков. А уж о плате за ресурсы по оптимальному планированию Новожилова, и с выравниванием условий экономического соревнования (и с коэффициентами часовых поясов), и говорить не приходится. Или работай эффективно согласно ресурсам – или отдавай другим, и умеющим работать. Отсюда гигантский удар по монополизму.

В-четвертых, налоги пойдут «вниз»; и расцвет муниципального, кооперативного и индивидуального предпринимательства даст огромный эффект импортозамещения со множеством качественных поставщиков. Можно было бы продолжать, но и так все ясно.

Следовательно, не хотите покупать советское сырье за рубли?!.. Идите лесом. Вот и посмотрим, кто треснет раньше – СССР или Евросоюз. СССР будет большую часть сырья использовать в своих же прямых инвестициях без инфляции – заливать в баки тракторов и создавать агропром с высокой добавленной стоимостью (а жрать хочет весь мир) – а меньшую часть продавать Востоку для страховки и покупки недостающих комплектующих, и с переводом валюты опять в прямые инвестиции без инфляции и девальвации.

И СССР то продержится, и чем дальше, тем лучше. А вот продержится ли Евросоюз без российского сырья уже на постоянной и стратегической основе – это очень большой вопрос. Тогда потери от дорогого сырья, и со стороны других стран, превысят кратно опасность третьей мировой валюты в виде рубля. Да, советский рубль потеснит евро, но не смертельно; а вот чужое и дорогое сырье, и в течение многих лет, угробит конкурентоспособность Евросоюза абсолютно и наверняка. Да, тогда Евросоюзу придется проявить характер, и послать лесом танкеры США; и подольститься к СССР для кусочка растущего рынка. Ну так, граждане европейцы, это ваши проблемы. Раньше надо было думать.

А уж о гигантском авторитете СССР в Азии, Африке и Латинской Америке и говорить нечего. Все хорошее, и наработанное первым Советским Союзом, вспомнится моментально и многократно – и бедных янки будут даже бить в любой подворотне планеты. Все, скажут, козлы, отольются наши горючие слезы; и великий Советский Союз в случае чего покажет вам кузькину мать. Да, собственно, и нормальные европейцы будут рады. Культурный европеец соскучился по реальному социализму с адекватной миграционной политикой и твердыми социальными гарантиями – и пошлет всю эту либеральную американщину в самое, ну, скажем так, негигиеничное место. Откуда все эти радужные пришли, туда пусть и уходят.

***

Несмотря на простой стиль статьи, - да просто-напросто историческая правда за коммунизмом, и нечего грустить, - все сказанное абсолютно научно. И не потому, что автор такой вумный; а потому что правда прет уже изо всех углов. Куда уж тянуть резину; и когда все тайное становится явным. Кульминация настолько близка, что к одному концу.

Путин с Патрушевым, видать, думали, что Евросоюз разложился донельзя; и жесткой реакции в случае спецоперации не будет. Ан нет, там не дураки сидят. Они поняли сразу, что евро в случае удачи России будет под давлением. Тогда хозяином в Европе может быть, и на перспективу, не столько еврозона, сколько рублезона. По крайней мере, последняя откусит гигантский кусок. Поэтому сами европейские элиты заинтересованы в ослаблении рублезоны, а США лишь в помощь.

Следовательно, Евросоюз не согласится на путинский газ за рубли ни под каким видом. Или единороссовская Россия – или Евросоюз. Середины тут нет. И Евросоюз абсолютно прав. Единороссовская Россия не потянет; и счет пойдет на месяцы по измельчанию резервов. А вот настоящий СССР, и смотри выше еще раз – потянет. Легко. Он может даже доллар нокаутировать при дальнейшем развитии, а уж евро и подавно.

Итого. Счет идет именно на месяцы, и не больше. Отсюда и заголовок. Вся эта бодяга от «военного коммунизма» к реальному социализму через переходный ГМК длилась-длилась тридцать лет, и подошла к логическому концу. Конкретно, Кремль и молчать не мог – иначе наступление Киева, конец Донбассу и полное фиаско «патриотической» идеологии с внутренним восстанием – и завершить дело не может, потому что санкции высосут резервы; а инвестиции дадут лишь рост инфляции, и кирдык.

Так что спасибо, граждане единороссы. Не было счастья, да несчастье помогло. Вот падайте ниц прямо сейчас и, если у вас осталась хотя бы крупица мозга, просите пощады у левых сил. Ну, хотя бы у Кагарлицкого-Баранова, и коль они в столицах известные. И денежки отстегивайте на революцию – тогда пощадим. А кто опоздает… увы. Умишком не вышел. За ближайший горизонт лень посмотреть. А ведь социализм в России будет уже к концу года. Ну, хорошо – к середине следующего. Но нежелательно для вас. Народ будет зело злой, и даже красная гвардия не защитит.

Обманчивое спокойствие за окном только сейчас. Николай второй думал также, просматривая сводки с германского фронта, и вкушая английский завтрак. Но история еще та сучка – сначала приласкает, потом ухайдакает. Ей похрен. Ей на всякую «божественную» власть – начхать.