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Московский листок

"Новая" всё

Опубликовано 29.03.2022 в разделе комментариев 3

форум.мск анатолий баранов муратов "новая газета"
"Новая" всё

"Новая Газета" сообщила, что приостанавливает выпуск газеты. РКН вынес второе предупреждение редакции "Новой газеты" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта.

Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.

***

То есть, грубо говоря, до...лись.

"Новая" еще долго держалась, Нобелевская премия главреду оказалась очень кстати. Некоторое смущение в отношении нобелиата имело место быть, но все же закончилось. 

А что? У нас вон Лимонов еще когда отсидел, и ничего.

Получается, что сколь-нибудь заметных оппозиционных газет больше и не осталось. Больше они в России не нужны. Раздражают.

Читатели ФОРУМа.мск, судя по комментариям, даже обрадовались блокировке РКН. А ведь 24 года, несколько попыток закрытия - и ничего. А вот теперь...

В "Новую", как говорят, оба предупреждения так и не донесли - редакция узнала об этом со стороны. Может, и так. Нам вон вообще ничего не прислали, уведомили только провайдера, да и то с нарушением нормы закона - так и не указали, к какому тексту или фрагменту публикации претензия? На письмо редакции не ответили. Сам, мол, должен догадаться...

А я недогадливый. 

Муратову, конечно, легче - призакрыл проект до лучших времен, и можешь хоть в Лондон, примут. Редакция его, кажется, уже наполовину "там".

Меня "там" не ждут. Разве что на Украине со списками "Миротворца". Ну да я пока и не собираюсь.

А Родина - нет, не убила, просто уничтожила 24 года жизни. И журналисту сейчас просто некуджа податься. Нет подходящих мест работы. 

Но закрытие "Новой" - это хоть событие, в лучах которого можно погреться с неделю - не больше, потом котики вытеснят. А ФОРУМ.мск исчезает просто без следа. Не было. Не жил. Даже не умер - не жил просто.

А Родине достаточно "Красной звезды", чтоб знать, когда шапку на фуражку менять.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Andrey E. Rockotov написал 29.03.2022 00:51
Очень жаль. Ваше онлайн медиа - одна из самых интересных живых интеллектуа03льных полемических площадок Рунета. В лучших традициях русской-советской-российской публицистики. Надеюсь еще встретиться.
Здоровья Вам и сил! И, как говорят в Молдавии: Ла мулць ань ши ла мулць бань!
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(без названия)
rick написал 29.03.2022 00:43
"А Родине достаточно "Красной звезды", чтоб знать, когда шапку на фуражку менять."
---
Постсоветская путинская РФ заканчивает свое существования. Конец путинской РФ не означает конца России и тем более конца истории. Заканчивается пожалуй самый худший период в истории России. Жалеть здесь не о чем. Надо думать, как России вылазить из этой исторической ямы, куда ее загнал путинский режим.
Ответить
(без названия)
rick написал 29.03.2022 00:35
"А Родине достаточно "Красной звезды", чтоб знать, когда шапку на фуражку менять."
---
Постсоветская путинская РФ заканчивает свое существования. Конец путинской РФ не означает конца России и тем более конца истории. Заканчивается пожалуй самый худший период в истории России. Жалеть здесь не о чем. Надо думать, как России вылазить из этой исторической ямы, куда ее загнал путинский режим.
Ответить
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