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Московский листок

Через месяц с лишним в Кремле заметили экономическую войну

Опубликовано 29.03.2022 в разделе комментариев 1

путин кремль
Через месяц с лишним в Кремле заметили экономическую войну

Западные страны фактически развязали против России полномасштабную войну в торговле и экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире американской телекомпании PBS, передает ТАСС.

«К сожалению, эти условия совершенно недружественные. <…> Мы вступили в этап <…> тотальной войны. И мы в России чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения. И нам приходится приспосабливаться к новой реальности», – подчеркнул представитель Кремля.

О как! Через месяц с лишним в Кремле заметили экономическую войну! Толстые же стены у бункера...

А месяц с лишним спустя, хотелось бы знать, как готовились в Кремле к подобному развитию событий?

Ведь Запад особо ничего не скрывал. Скажем, отключить СВИФТ давно грозились, я уж и не помню, по какому случаю.

То, что в Генштабе не очень понимали масштаб спецоперации, мы уже и без подсказок поняли.

Так, оказывается, и в экономическом блоке правительства не слишком к чему-то готовились, даже на всякий случай. Иначе бы хотя бы собственные деньги, личные оттуда вывели. Не говоря уж о золотовалютных резервах государства...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Длтлдлдтдльы написал 29.03.2022 11:34
Все пошло не так. Армия и флот должны были войти в Киев. Украины нет. Крым наш. И Черниговская народная республика, Херсонская..... плюс Львовская Бандеровская. Бескровно и красиво. Увы! Как оказалось не армия , а недоразумение, фсб вообще клинические идиоты.
Ну и надо говорить о чем нибудь, не про поражение же, или про бездарность шоыгы. Идет война экономическая народная, массы должны сплотиться вокруг лидера, не торговать валютой на черном рынке, молча умирать без лекарств....
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