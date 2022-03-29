Западные страны фактически развязали против России полномасштабную войну в торговле и экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире американской телекомпании PBS, передает ТАСС.

«К сожалению, эти условия совершенно недружественные. <…> Мы вступили в этап <…> тотальной войны. И мы в России чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения. И нам приходится приспосабливаться к новой реальности», – подчеркнул представитель Кремля.

О как! Через месяц с лишним в Кремле заметили экономическую войну! Толстые же стены у бункера...

А месяц с лишним спустя, хотелось бы знать, как готовились в Кремле к подобному развитию событий?

Ведь Запад особо ничего не скрывал. Скажем, отключить СВИФТ давно грозились, я уж и не помню, по какому случаю.

То, что в Генштабе не очень понимали масштаб спецоперации, мы уже и без подсказок поняли.

Так, оказывается, и в экономическом блоке правительства не слишком к чему-то готовились, даже на всякий случай. Иначе бы хотя бы собственные деньги, личные оттуда вывели. Не говоря уж о золотовалютных резервах государства...

А.Б.