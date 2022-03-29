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Московский листок

Запретят или нет карты "МИР"?

Опубликовано 29.03.2022 в разделе комментариев 0

война мир карта
Запретят или нет карты "МИР"?

В Москве около метро «Лубянка» мужчина стоит с кредитной картой «МИР» — такая вот акция.

Полицейские не могут решить, что им нужно делать.

Поступают уже предложения ребрендинга карты "МИР" на карту Z.

А вообще страна, которая официально, с 1945 года или даже раньше борется за "Мир во всем мире", у которой есть даже статья в Уголовном кодексе за пропаганду войны, а статьи за борьбу за мир пока еще не ввели - ситуация парадоксальная.

А еще у нас есть Конституция, которая прямого действия. Согласно которой все, что сейчас происходит вокруг спецоперации, которая невойна, является одним большим преступлением.

Начиная с законов военного времени при необъявленной никем войне, которые ограничивают действие Основного закона - просто так, явочным порядком.

А.Б.



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