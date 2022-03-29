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Московский листок

Только меняться - пригоршню тайваньских чипов на полмешка гороху

Опубликовано 29.03.2022 в разделе комментариев 2

путин цензура кремль
Только меняться - пригоршню тайваньских чипов на полмешка гороху

Президент США Джо Байден оценил возможность проведения новой очной встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о перспективе переговоров глав государств, американский лидер отметил, что все зависит от того, о чем хочет поговорить президент России.

Правда, пока не очень понятно, а Путин вообще говорить собирается? У него вон "Искандеры", чего ему трепаться?

Хотя тема, конечно, есть - и не только про "Джо, верни наши бабки!"

Вообще-то на наших глазах рушится мировая финансовая система. Золотовалютные резервы в долларах и евро считались наиболее надежным способом, но, оказывается, в момент они могут превратиться в мусор, в мешки резаной бумаги. Причем бумаги этой у США и так сколько хочешь - они ж ее и нарезают.

Если кто-то не понял, конфисковав ЗВР России США не получили 400 миллиардов долларов - они получили именно бумагу, которая раньше обеспечивалась всем достоянием России, а теперь не обеспечивается ничем.

США даже не могут никак эти средства использовать, потому что это немедленно обвалит доллар и все завязанные на него валюты. Даже Украине нельзя передать, что само по себе дикость, но нельзя!

Сейчас Путин выпустит сколько хочет рублей, и вбросит их в мировую экономику. Уже вбрасывает через рублевые цены на газ и нефть. А палладий вообще только на рубли, это без вариантов. В мире другого нет, только норильский.

И тогда говорить и правда будет уже не о чем. Только меняться - пригоршню тайваньских чипов на полмешка гороху.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ДАДАДА!это немедленно обвалит доллар....ХАХАХА!
СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ4 написал 29.03.2022 10:46
А вы не задумывались пУтриоты, что 400 млрд долл (ЗОЛОТОМ!!!) - это всего лишь НОРМАЛЬНЫЙ ЗАЛОГ,
которым Россия ГАРАНТИРОВАЛА ВОЗВРАТ взятых ею долларовых кредитов у "проклятого" Запада
для покупки всяких боингов, роллс-ройсов, смартфонов, и прочих наночипов Эльбрусов и
холодильников и оборудования для "великой российской промышленности"!
ПРОСТОЙ ПРИМЕР:
1.Я хочу взять в банке кредит в 10 млн рублей.
2.Банк естественно его мне даст, НО ТОЛЬКО ПОД ЗАЛОГ, к примеру моей квартиры или слитка
золота в эквивалентной цене ДЛЯ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА КРЕДИТА(ДОЛГА) БАНКУ, И
ЕСТЕСТВЕННО, ЕСЛИ Я НЕ ВЕРНУ КРЕДИТ или "тронусь умом", ТО БАНК КОНФИСКУЕТ у меня ЗАЛОГ!!!!
3.Международному Валютному Фонду(МВФ) или любому банку нужно быть полным идиотом,
чтобы дать мне(России) кредит к примеру 100...600 млрд долларов БЕЗ ЗАЛОГА в ЗОЛОТЕ!!!
4.ТАКИМ ОБРАЗОМ, как нам твердят путинские СМИ (Средства Массовой Идиотизации) о
якобы "изъятых" 400 млрд долл золотовалютных резервов великой РашкоФашки "проклятым"
Западом - это всего лишь НОРМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ КРЕДИТОРА(БАНКА) на НЕВОЗВРАТ(или назревание невозврата шизоидами)РашкоФашкой кредитного долга, в связи с началом ею войны против Украины, а то и 3-ей Мировой Войны!!!
БИЗНЕС, ничего "личного"!!!!)))
Поэтому Наебуллину и не уничтожили, а всего лишь представили к назначению на должность на следующие 5 лет, что подтверждает мою версию!
И логика!
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(без названия)
Эх, ма написал 29.03.2022 10:41
Никто ничего не конфисковал. Ни у России, ни у Абрамовича. Средства заморожены, пока идет война. Когда кончится война, Абрамович получит назад почти все деньги, а Россия получит деньги и обязательства восстанавливать разрушенное. За геноцид уголовное преследование.
Главное русский народ должен выдержать жизнь под санкциями, в чем я сомневаюсь.
А без палладия жизнь прекрасна!
Пассаж про рубли говорит об интеллекте гражданина СССР, и добро пожаловать в Новороссию .
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