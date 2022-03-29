Президент США Джо Байден оценил возможность проведения новой очной встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о перспективе переговоров глав государств, американский лидер отметил, что все зависит от того, о чем хочет поговорить президент России.

Правда, пока не очень понятно, а Путин вообще говорить собирается? У него вон "Искандеры", чего ему трепаться?

Хотя тема, конечно, есть - и не только про "Джо, верни наши бабки!"

Вообще-то на наших глазах рушится мировая финансовая система. Золотовалютные резервы в долларах и евро считались наиболее надежным способом, но, оказывается, в момент они могут превратиться в мусор, в мешки резаной бумаги. Причем бумаги этой у США и так сколько хочешь - они ж ее и нарезают.

Если кто-то не понял, конфисковав ЗВР России США не получили 400 миллиардов долларов - они получили именно бумагу, которая раньше обеспечивалась всем достоянием России, а теперь не обеспечивается ничем.

США даже не могут никак эти средства использовать, потому что это немедленно обвалит доллар и все завязанные на него валюты. Даже Украине нельзя передать, что само по себе дикость, но нельзя!

Сейчас Путин выпустит сколько хочет рублей, и вбросит их в мировую экономику. Уже вбрасывает через рублевые цены на газ и нефть. А палладий вообще только на рубли, это без вариантов. В мире другого нет, только норильский.

И тогда говорить и правда будет уже не о чем. Только меняться - пригоршню тайваньских чипов на полмешка гороху.

А.Б.