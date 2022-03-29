Масяня экстремисткой оказалась

«Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу mult.ru в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети “Интернет”, на основании требования Генеральной прокуратуры РФ бла-бла-бла», — написал Куваев в своем фейсбуке.

21 марта Олег Куваев выпустил новый, 160-й эпизод «Масяни». Сегодня, спустя неделю, у этого ролика на YouTube уже почти 3 млн просмотров. В эпизоде речь о том, как Масяня и Хрюндель утром 24 февраля оберегают своего друга от информации, не давая ему читать новости и не выпуская на улицу.

Роскомнадзор в свою очередь сообщил, что они не блокировали сайт, а лишь попросили удалить конкретный эпизод, в котором «содержится недостоверная общественно-значимая информация о ходе специальной военной операции, направленная на дискредитацию Вооруженных сил РФ».

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В общем, завершив разгром медийной сферы в России, борцы с экстремизмом из Генпрокуратуры и Роскомнадзора расширили сферу интересов - принялись за культурное пространство в целом.

Начали с Масяни.

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Причем, если бы мультик запретили целиком как экстремистский и нарушающий устои, это было бы тупо, грубо, но в рамках обыденного сознания. Но цензура мультика - это уже сознание явно измененное.

И в таком состоянии сознания они управляют страной? Это как если бы мальчика-дебила посадили рулить какой-нибудь дорогой машиной, "Мазерати" там, и потом смотрели, что получится?

Ну, пора уже Генпрокуратуре и за научную общественность приняться. А то понаоткрывают там черт знает чего...

А.Б.