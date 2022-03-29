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Московский листок

Украинские войска опять обстреляли Донецк

Опубликовано 29.03.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Украинские войска опять обстреляли Донецк

ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по Петровскому району Донецка.

Украинские войска рано утром обстреляли Петровский район Донецка, сообщило в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район), выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.

Кроме того, украинские силовики обстреляли из 120-миллиметрового миномета населенный пункт Михайловка, по Каштановому выпустили 20 ракет "Град".

Итак, радиус действия "Града" не более 40 километров. Дальность стрельбы ствольной артиллерии еще меньше.

Значит, где-то в 40 километрах от Донецка ездят 7-метровые РСЗО, которых не замечает наша воздушная и прочая разведка, где то стоят батареи гаубиц...

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как видим, спустя более, чем месяц, защита людей все еще не обеспечена, даже в самом Донецке. Не говоря уже о демилитаризации.

Более того, обстрелам подвергаются уже и приграничные районы РФ, чего раньше не было. То есть ситуация хуже, чем до начала спецоперации.

Это не говоря уже о Мариуполе, где нацисты, конечно, 8 лет издевались над мирным населением, заставляли кричать "Слава Украине!" и с утра говорить "Доброго ранку", а сейчас зато уже и нет никакого Мариуполя практически, и население разбежалось.

Игра свеч стоила, а?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Давайте будем честными, а что это там делают войска РФ за границей России.
Szanyas.. написал 29.03.2022 16:11
Российские войска уже месяц обстреливают Харьков и ничего, Тов.Анатолий молчит, и вообще непонятно, что какие-то там чеченские недоумки устанавливают Русский Мир в Мариуполе с оружием в руках. Это какой-то сюрреализм, и Тов.Анатолий пытается в этом бреду искать логику, ее и изначально не было, когда вооруженный отряд Гиркина пересекал границу Украины с целью насаждения Русского Мира. Ну, если только не просматривать логику в укреплении власти ЭтойСволочи на мельницу которого льют воду Тов.Анатолий, Тов.Дарья и прочии Тов-щи от ОКП.
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