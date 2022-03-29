Украинские войска опять обстреляли Донецк

ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по Петровскому району Донецка.

Украинские войска рано утром обстреляли Петровский район Донецка, сообщило в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район), выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в публикации.

Кроме того, украинские силовики обстреляли из 120-миллиметрового миномета населенный пункт Михайловка, по Каштановому выпустили 20 ракет "Град".

Итак, радиус действия "Града" не более 40 километров. Дальность стрельбы ствольной артиллерии еще меньше.

Значит, где-то в 40 километрах от Донецка ездят 7-метровые РСЗО, которых не замечает наша воздушная и прочая разведка, где то стоят батареи гаубиц...

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как видим, спустя более, чем месяц, защита людей все еще не обеспечена, даже в самом Донецке. Не говоря уже о демилитаризации.

Более того, обстрелам подвергаются уже и приграничные районы РФ, чего раньше не было. То есть ситуация хуже, чем до начала спецоперации.

Это не говоря уже о Мариуполе, где нацисты, конечно, 8 лет издевались над мирным населением, заставляли кричать "Слава Украине!" и с утра говорить "Доброго ранку", а сейчас зато уже и нет никакого Мариуполя практически, и население разбежалось.

Игра свеч стоила, а?

А.Б.