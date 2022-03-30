Противостоять черной пропаганде

Сделал очередной ролик.

Как всегда, даю свой текст, но в ролике есть ещё и большой, интересный текст специалиста (Владимир Яковлев, основатель и первый главный редактор "Коммерсанта").

Итак, мой текст:

«Вот специалист-журналист достаточно интересно рассказывает то, чему учили и учат журналистов для обмана тех, кто этих журналистов слушает и кто им верит, перед тем, как принять жизненно-важные решения.

Всему, рассказанному специалистом, приходится верить, но вот его вывод очень сомнителен. Согласно этому выводу надо соглашаться с любым дураком в своём окружении, чтобы не нарушать видимость идиллии внутри народа – чтобы в обществе был, так сказать, мир и покой. Причём, эти как бы его рекомендательные слова «Люди важнее идей» ведь тоже являются идеей, которую этот специалист предлагает нам противопоставлять всем не нравящимся ему идеям.

На самом деле от таких советов умнее не станешь, и лучше ориентироваться в жизни не будешь. Поэтому я дам два совета, которые безусловны.

Во-первых, тот, кто вам брешет – тот, кто брешет! - будет лишать вас информации, разоблачающей его брехню – будет лишать вас конституционного права (цитирую статью 29 Конституции РФ) «свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Вот вам пример. По требованию Генпрокуратуры, Роскомнадзор заблокировал информационный портал ФОРУМ.мск. Главный редактор этого портала сообщает детали: «Но в требовании Росконадзора отсутствовала одна важная деталь, которая требуется статьей соответствующего федерального закона - требование Роскомнадзора должно содержать ссылку на запрещенную информацию, которую требуется удалить. Нам ни ссылку, ни цитату из «неправильного» материала не прислали».

И вы должны понимать, раз правительственные конторы - Генпрокуратура и Роскомнадзор, - да ещё и наплевав на закон, глушат информацию, значит портал ФОРУМ.мск давал вам полезную для жизни информацию, правда, разоблачая этой информацией черную пропаганду правительства России против народа России.

Второй способ, уже гораздо более трудный, это надо искать подлинную информацию о интересующем вас событии. Тут надо знать, где искать, и понимать, что в отличие от брехни, которую мелют, кто ни попадя, – те же «журнашлюхи», - за подлинную информацию должны отвечать официальные лица. Поэтому эту информацию и труднее найти.

К примеру, нас уверяют, что сейчас проводится некая военная спецоперация против Украины для блага народа Украины. А что сообщают по этому вопросу официальные лица?

Вот, к примеру, Уголовный кодекс Российской федерации, комментарии к которому даны под редакцией бывшего Генерального прокурора России, Ю.И. Скуратова, и нынешнего Председателя Верховного Суда России, В.М. Лебедева.

Так вот, эти отвечающие за свои слова главные юристы России объяснили в комментариях, чем являются военные спецоперации (цитирую): «Под ведением агрессивной войны следует понимать ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ против другого государства с применением всех видов вооружения или ограниченного их набора». Оценили? Военные операции - это и есть агрессивная война. А согласно статье 353 действующего Уголовного кодекса:

«1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны — наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны — наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет».

А кто является преступником, совершающим это преступление?

Оно как бы и понятно, что не каждый человек имеет столько власти, чтобы развязать войну, тем не менее, Генеральный прокурор и Председатель Верховного Суда России разъясняют для особо непонятливых, что преступниками являются (цитирую) «…только лица, занимающие в результате выборов или по назначению государственные должности государственной службы РФ…», - а именно: «Президент РФ, Председатель Правительства РФ, председатели палат Федерального Собрания РФ, депутаты, министры, судьи — государственные должности категории «А»…». Вот преступники!

Но не стоит радоваться, что типа война с Украиной идёт, а вы типа тут ни при чём. Сами подумайте, что делают Генпрокуратура и Роскомнадзор, препятствуя получению гражданами России всей информации об этой войне? Они устраняют препятствия для проведения войны, поскольку возмущение народа будет главным препятствием продолжения этой войны. А чем заняты не только журналисты со своей чёрной пропагандой, но и просто граждане, уверяющие всех окружающих, что это хорошая такая война – правильная? Эти граждане тоже устраняют препятствия для проведения этой войны.

А чем является устранение препятствий для осуществления преступления? Согласно того же Уголовного кодекса РФ (статья 33 УК РФ) это пособничество преступлению, а пособники преступления наказываются по той же статье, что и исполнители. То есть по статье 353 УК РФ пособникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Да кто же нас посадит?! – громко возликуют пособники. - Нас же вместе с Путиным миллионы!

Что да, то да. Но согласитесь, даже если миллионы не хотят признавать убийство и своё соучастие в убийстве преступлением, то убийство даже от такого непризнания не перестаёт быть преступлением.

И очень может быть, что как бы верёвочке не виться, а конец ей будет.

Что делать? На преступников-депутатов и чиновников госорганов вы указанием на статью 353 УК РФ не подействуете – они тупо верят своим начальникам, а вот не в меру ретивым своим знакомым желательно разъяснить, как происходит пособничество в преступлении и какое наказание за это установлено действующим уголовным законом.

И радуясь войне они должны осознавать, что они не просто патриоты, как они сами о себе думают, но и пособники преступления, запрещённого действующим Уголовным кодексом».