Снаряд взорвался в Белгородской области, ранены четверо

Снаряд взорвался на территории временного военного городка в Белгородской области, ранены четверо военнослужащих. По предварительным данным, обстрел велся с украинской стороны.

И это не первый случай обстрела территории РФ с украинской стороны. Такие инциденнты случались и в 2014-15 годах, а с начала масштабной операции 24 февраля они приобрели систематический характер.

Ну что ж, скажете вы, война - дело обоюдоострое... Но нет. Во-первых, не война, а "спецоперация вооруженных сил РФ в сопредельном государстве". а во торых, это не первая подобная операция в нашей истории - но первая столь бестолково проводимая.

Афганская война тоже все 9 лет не называлась войной. Тогда использовался эвфемизм "интернациональный долг", что породило шутку: "Зачем отдавать долг, когда взаймы не брал?"

Но долг отдавали, причем так умело, что живущие в приграничных районах таджики и узбеки даже не чувствовали, что где-то рядом идет война.

Все дело в том, что в Афганистане была выстроена еще одна пограничная линии, внутри страны и поодаль от границы с СССР. И все время войны она создавала такую преграду, что советские люди о войне ничего не знали.

Причем население Афганистана в 32 миллиона человек вполне сопоставимо с Украиной, а площади государства даже больше на 10 процентов - и это не голая степь, а высочайшие горы в мире.

И 40-я армия по численности заметно уступала силам, задействованным сегодня на Украине. Но внутренняя пограничная линия была. И снаряды на приграничные поселки не падали.

А.Б.