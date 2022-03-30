Пришло время спросить с бездельников!

Федеральное агентство по рыболовству и его Сахалино-Курильское территориальное управление проиграли последний бой в битве с родовой общиной нивхов "Наньво". Представители КМНС впервые обратились в Арбитражный суд Сахалинской области в январе 2020 года — они пытались доказать, что из-за бюрократических проволочек они не смогли рыбачить во время путины 2019 года.

Арбитражный суд и апелляция подтвердили, что нивхи были правы, а чиновники — нет. Тогда представители КМНС обратились с другим иском, чтобы им компенсировали потерю в сумме 28 308 204 рублей. Первая инстанция встала на сторону "Наньво", вторая подтвердила решение и даже кассация поддержала коренные малочисленные народы севера острова.

Рыбные чиновники подали жалобу в Верховный суд РФ. 23 марта пришел ответ из Москвы.

"В жалобе заявитель ссылается на нарушение судами норм материального и процессуального права, указывает на применение судами норм права, не подлежащих применению при рассмотрении настоящего дела. Доводы заявителя не могут служить основанием для передачи заявления на рассмотрение в порядке кассационного производства судебной коллегией Верховного суда Российской Федерации, поскольку направлены на переоценку доказательств по делу и оспаривание выводов нижестоящих судов по обстоятельствам спора", — отметила в своем решении высшая инстанция.

Житель северной части Красноярского края обратился с административным иском к региональному министерству экологии о признании незаконным отказ в постановке в его охотничьем билете отметки «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления».

В своих доводах он ссылался на то, что является представителем коренного малочисленного народа Севера – эвенком, а также членом Семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов Севера «Кунноир». Ведёт традиционный образ жизни, занимается традиционным видом хозяйственной деятельности – осуществляет охоту в охотничьих угодьях Эвенкийского муниципального района Красноярского края, закрепленных за СРО КМНС «Кунноир» и имеет охотничий билет. В каком-либо ином месте он не трудоустроен, иного дохода, кроме как от осуществления традиционной хозяйственной деятельности, не имеет, охота является для него основой существования.

Министерство перед судом мотивировало свой отказ северянину тем, что федеральными нормативными актами не установлены критерии и механизм проставления и аннулирования органом исполнительной власти отметки в охотничьем билете. Кроме того, в соответствии с Порядком выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца органы исполнительной власти полномочием по нормативно-правовому регулированию указанного вопроса не наделяются.

Суд исследовал материалы и считает отказ министерства необоснованным и не соответствующим Федеральному закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также утвержденному в рамках реализации данного Федерального закона Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца. В результате 15 февраля 2022 года исковые требования истца были удовлетворены – министерству экологии поручено устранить допущенные нарушения прав представителя коренных малочисленных народов Севера в течение месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Очень схожие ситуации и с охотой, и с рыбалкой у представителей коренных малочисленных народов в Приморском крае.

К примеру, общины КМНС Приморья с конца прошлого года не могут получить участки для вылова анадомных рыб на территории края.

Заявленные Правительством Приморья рыбные конкурсы систематически отменяются, по различным причинам. То чиновников не устраивают поданные всеми общинами заявки, то к участию в конкурсах допускаются некие непонятные, на скорую руку созданные структуры, которые называют общинами КМНС, хотя представителей малочисленных народов в этих структурах нет вообще. Все это служит основанием для постоянного переноса конкурсов. Я уже не говорю про ежегодное необоснованное снижение объемов добычи рыбы для представителей КМНС. При этом конкурсы и аукционы с участием коммерческих структур и рыбодобывающих компаний никто не отменяет, да и объемы добычи на несколько порядков превышают объем, выделенный на всех представителей коренных малочисленных народов.

Получается, руководство края интересует лишь прибыли бизнесменов, а простые граждане обрекаются на нищенское существование, практически на выживание.

Представители коренных народов края не раз указывали краевым и федеральным чиновникам, что федеральное законодательство, поручения Президента России прямо указывают на то, что ведение традиционного образа жизни, частью которого является рыболовство, должно не только обеспечивать выживание аборигенов, но и позволять общинам КМНС развиваться, сохранять традиционные промыслы, обычаи и культуру своих народов. А откуда им брать средства на все это? Об этом чиновники никогда не думали и не думают сейчас.

Руководители края, министры краевого правительства, видимо, считают, что выделение некой малой суммы из краевого бюджета на нужды КМНС, которую чиновники тратят не на поддержку нуждающихся, а на проведение праздников, конференций и прочей показухи, фактически спускают на салюты – это и есть забота о людях!

К примеру, большая часть выделяемых средств передается федеральным структурам – национальным паркам и идет на их рекламу, а не на поддержку местных общин.

На одной из встреч с представителями КМНС вице-губернатор края Волошко открыто заявил, что ни он, ни губернатор в интересах КМНС Приморья ничего не делают и делать не собираются. И вся работа вице-губернатора сводится к проведению Советов КМНС при губернаторе, на которых чиновников больше, чем представителей коренных народов, и работа которых сводится к голосованию по результатам траты денег, выделяемых на КМНС, а прочие острые, жизненно важные вопросы замыливаются либо вообще в повестку дня этих Советов не включаются.

Ситуация с охотничьими билетами такая же. Аборигены неоднократно обращались в управление, ныне Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края с просьбой проставить отметки в охотничьи билеты, что делалось еще несколько лет назад и не являлось проблемой, но всякий раз получали отказ с неясными, придуманными объяснениями. Что привело к нескольким конфликтам представителей КМНС и сотрудников лесной охраны. Сегодня возникают ситуации, когда у двух братьев, представителей КМНС охотничьи билеты имеют разные отметки. У одного, получившего билет несколько лет назад, отметка есть, а у другого такой отметки нет. На первого охотинспектора никак не реагирую, позволяя ему охоту, а в отношении второго составляют протоколы о нарушениях, запрещая ему охотится, фактически обрекая на голодную смерть. Ведь не секрет, что в местах проживания большинства представителей КМНС нет никакого источника работы и ведение традиционного образа жизни – единственная возможность выживания.

Особенно ярко подобные конфликты проявляются в национальном парке «Бикин», руководство которого не скрывает негативного отношения к местной общине КМНС, которая мешает дирекции нацпарка установить полную гегемонию на территории.

Единственным оправданным решением данных проблем в Приморье, на мой взгляд может стать массовое обращение с исками представителей коренных малочисленных народов к администрации Приморья, но не просто с исками, а с требованием денежного возмещения за нежелание чиновников работать в интересах граждан, что определено Конституцией РФ, за причиненные страдания, нанесенный ущерб и нарушение законных прав. И когда вопрос станет о десятках, сотнях миллионов рублей, может тогда чиновники одумаются и начнут хоть что-то делать в интересах простых людей либо на их нежелание и неспособность работать обратят внимание в высоких московских кабинетах и найдет бездельникам достойную замену.

Считаю данный путь правильным. И вышеприведенные примеры судебных решений только подтверждают мою правоту.