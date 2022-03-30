Медведев заявил, что сейчас наступает эра региональных валют

В будущем отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов вполне возможен, сейчас наступает новая эра региональных валют. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза отметил, что доверие к доллару и евро «тает, как утренний туман». Он объяснил свою позицию тем, что резервные валюты контролируются решениями безумных политиканов.
Дмитрий Анатольевич, а точно "безумные политиканы" - это исключительно про западных политиков?
Опять же, доверие к доллару и евро падает, а к рублю, полагаете, растет? Вон на западе не хотят платить за газ рублями, и уже газопровод "Ямал-Европа" опустел...
Боюсь, что новая эра, конечно, наступает, но это будет эра бартера. Пригоршня чипов за мешок картошки. Ну и женский бизнес, расплата натурой...
Дмитрий Анатольевич, это хорошо, что ты в Плесе построился, там картошки этой вырастает - навалом.
А вот в Тоскане - там тоже хорошо все растет, но с доставкой проблема.
А.Б.
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САШКА БАЙСТРЮКИН написал 30.03.2022 12:00
это только"Путины" виноваты! А он и его телка только наслаждались
властью но не пользовались даже при сношениях.