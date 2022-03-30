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Московский листок

Медведев заявил, что сейчас наступает эра региональных валют

Опубликовано 30.03.2022 в разделе комментариев 1

медведев совбез
Медведев заявил, что сейчас наступает эра региональных валют

В будущем отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов вполне возможен, сейчас наступает новая эра региональных валют. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза отметил, что доверие к доллару и евро «тает, как утренний туман». Он объяснил свою позицию тем, что резервные валюты контролируются решениями безумных политиканов.

Дмитрий Анатольевич, а точно "безумные политиканы" - это исключительно про западных политиков?

Опять же, доверие к доллару и евро падает, а к рублю, полагаете, растет? Вон на западе не хотят платить за газ рублями, и уже газопровод "Ямал-Европа" опустел...

Боюсь, что новая эра, конечно, наступает, но это будет эра бартера. Пригоршня чипов за мешок картошки. Ну и женский бизнес, расплата натурой...

Дмитрий Анатольевич, это хорошо, что ты в Плесе построился, там картошки этой вырастает - навалом.

А вот в Тоскане - там тоже хорошо все растет, но с доставкой проблема.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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МЫ НИКАК НЕ МОЖЕМ УНЯТЬ ЭТОГО УШЛЕПКА!
САШКА БАЙСТРЮКИН написал 30.03.2022 12:00
Чем ближе Гаагский трибунал,тем активнее этот ублюдок доказывает,что
это только"Путины" виноваты! А он и его телка только наслаждались
властью но не пользовались даже при сношениях.
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