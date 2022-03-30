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Московский листок

На Украине хотят запретить Московский патриархат

Опубликовано 30.03.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
На Украине хотят запретить Московский патриархат

Соответсвующий законопроект зарегистрирован (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39276) на сайте Верховной Рады. Согласно документу предлагается:

- Запретить деятельность Московского патриархата - Российской православной церкви и религиозных организаций, являющихся частью РПЦ, в том числе Украинской православной церкви.

- Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская Лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании Московского патриархата, переходят в собственность государства, а соглашения (решения) о пользовании отменяются.

- Вся без исключения церковная собственность запрещенных церквей в течение 48 часов со дня вступления в силу этого закона инвентаризируется и национализируется.

- Религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней со дня вступления в силу этого закона.

Тут и комментировать нечего. Кстати, название РПЦ дано в документе неправильно - она Русская, а российской была до революции.

Еще в Верховной Раде приняли на рассмотрение сразу три законопроекта:

- о запрете пророссийских партий

- о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов "Z", "V" и "O" - предлагается наказывать лишением свободы на 5 лет

- законопроект, согласно которому мужчинам, незаконно покинувшим Украину после 24.02.2022, светит до 10 лет тюремного заключения.

Ну, по последнему ясно - эти люди на Украину просто не вернутся, причем теперь на законных основаниях. Нельзя депортировать человека, которому на родине грозит тюрьма.

Пророссийские партии - это те, которые не нравятся законодателю, тоже понятно.

А вот с буквами латинского алфавита проблема. Но сугубо украинская.

Кстати, теперь даже не знаю, запретят ли на Украине наш канал Социал ZA с запрещенной буквой в названии.

А.Б.



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На Украине хотят запретить Московский патриархат
На Украине хотят запретить Московский патриархат
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