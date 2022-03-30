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Московский листок

Одно рабочее место на двоих-троих?

Опубликовано 30.03.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Одно рабочее место на двоих-троих?

Замглавы ФНПР Шершуков предложил сократить рабочую неделю для сохранения рабочих мест.

Как пояснил Шершуков, в свете сокращения количества рабочих мест на них претендует большее количество людей.

«Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — предложил он.

По данным Минтруда и его главы Антона Котякова, в ближайшее время сокращения могут коснуться 50 тысяч человек. Еще около 14 тысяч находятся в неоплачиваемом отпуске.

Я бы добавил сюда проблему украинских мигрантов призывного возраста, которым на родине может грозить до 10 лет за уклонение от призыва - они скорее всего останутся в России, и им нужно будет где-то работать. Сколько их? На финал, полагаю, куда больше 50 тысяч.

 



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