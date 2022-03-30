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Московский листок

На Украине хотят запретить Московский патриархат

Опубликовано 30.03.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза
Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Спрашиваете, мол, говорил, что нет денег, а новости вести продолжаешь. Ну что поделать, иногда в жизни что-то надо делать и бесплатно.
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de...
Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
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На Украине хотят запретить Московский патриархат
На Украине хотят запретить Московский патриархат
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Баранов Анатолий Делягин Михаил
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Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
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