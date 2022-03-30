Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Спрашиваете, мол, говорил, что нет денег, а новости вести продолжаешь. Ну что поделать, иногда в жизни что-то надо делать и бесплатно.

Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de ...

Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

1 Снаряд взорвался в Белгородской области, ранены четверо https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов

3 На Украине хотят запретить Московский патриархат https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Миссия ООН по правам человека на Украине дает цифры потерь гражданского населения

5 Двух жителей Конаковского района Тверской области привлекли за ложную информацию о российской армии в соцсетях

6 Замглавы ФНПР предложил сократить рабочую неделю для сохранения рабочих мест https://forum-msk.org/material/news/1...