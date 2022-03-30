"Ихтамнеты" Роскомнадзора

Итак, сразу после получения сведений о блокировке ФОРУМа.мск я отправил письма в Генпрокуратуру и Роскомнадзор - по адресу, указанному самим Роскомнадзором для этого.

И вот, спустя трое суток блокировки, я получаю... ответ от Яндекса: "К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может

быть отправлено одному или нескольким адресатам".

Понимаете? Через трое суток! Видимо, электроны у Яндекса и Роскомнадзора двигаются с какой-то исключительно замедленной скоростью.

Arrival-Date: Sun, 27 Mar 2022 11:38:30 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; 398-fz@rkn.gov.ru

Почтовый адрес для ответа они сами мне прислали. Ну что тут сказать?

Сначала они не дают информации о том, за что заблокирован ресурс.

Генпрокуратура бомбит Воронеж. ФОРУМ.мск заблокирован

А потом отказываются принимать претензии.

В суде будут доказывать, что это не они, а я нарушил их порядок, который невозможно выполнить.

Ну и, конечно, не выполнил требования Роскомнадзора, которых не получал.

Суд примет их сторону.

Россия вышла из Совета Европы, поэтому жаловаться в ЕСПЧ бесполезно.

Круг замкнулся.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск