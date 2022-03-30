"Ихтамнеты" Роскомнадзора

Итак, сразу после получения сведений о блокировке ФОРУМа.мск я отправил письма в Генпрокуратуру и Роскомнадзор - по адресу, указанному самим Роскомнадзором для этого.
И вот, спустя трое суток блокировки, я получаю... ответ от Яндекса: "К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам".
Понимаете? Через трое суток! Видимо, электроны у Яндекса и Роскомнадзора двигаются с какой-то исключительно замедленной скоростью.
Arrival-Date: Sun, 27 Mar 2022 11:38:30 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; 398-fz@rkn.gov.ru
Почтовый адрес для ответа они сами мне прислали. Ну что тут сказать?
Сначала они не дают информации о том, за что заблокирован ресурс.
Генпрокуратура бомбит Воронеж. ФОРУМ.мск заблокирован
А потом отказываются принимать претензии.
В суде будут доказывать, что это не они, а я нарушил их порядок, который невозможно выполнить.
Ну и, конечно, не выполнил требования Роскомнадзора, которых не получал.
Суд примет их сторону.
Россия вышла из Совета Европы, поэтому жаловаться в ЕСПЧ бесполезно.
Круг замкнулся.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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+фсб написал 30.03.2022 13:05
Ждлддддлллд написал 30.03.2022 12:41
ну, - в прямом, тксть, обращаетесь щщераз на фоне 10500 часов и трансляций по дебилятору, а то и при толпе свидетелей
и - казино, касательно времени ответа
и - мути
и - числа ответивших
(при достойных призах наро заинтересуеццо, - спонсоры, реклама и пр.)