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Московский листок

"Ихтамнеты" Роскомнадзора

Опубликовано 30.03.2022 в разделе комментариев 2

цензура рф
"Ихтамнеты" Роскомнадзора

Итак, сразу после получения сведений о блокировке ФОРУМа.мск я отправил письма в Генпрокуратуру и Роскомнадзор - по адресу, указанному самим Роскомнадзором для этого.

И вот, спустя трое суток блокировки, я получаю... ответ от Яндекса: "К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам". 

Понимаете? Через трое суток! Видимо, электроны у Яндекса и Роскомнадзора двигаются с какой-то исключительно замедленной скоростью.

Arrival-Date: Sun, 27 Mar 2022 11:38:30 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; 398-fz@rkn.gov.ru

Почтовый адрес для ответа они сами мне прислали. Ну что тут сказать?

Сначала они не дают информации о том, за что заблокирован ресурс.

Генпрокуратура бомбит Воронеж. ФОРУМ.мск заблокирован

А потом отказываются принимать претензии. 

В суде будут доказывать, что это не они, а я нарушил их порядок, который невозможно выполнить.

Ну и, конечно, не выполнил требования Роскомнадзора, которых не получал.

Суд примет их сторону.

Россия вышла из Совета Европы, поэтому жаловаться в ЕСПЧ бесполезно. 

Круг замкнулся.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
+фсб написал 30.03.2022 13:05
письма на деревню дедушке
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(без названия)
Ждлддддлллд написал 30.03.2022 12:41
дык, телевизор-то ваш еще работает?
ну, - в прямом, тксть, обращаетесь щщераз на фоне 10500 часов и трансляций по дебилятору, а то и при толпе свидетелей
и - казино, касательно времени ответа
и - мути
и - числа ответивших
(при достойных призах наро заинтересуеццо, - спонсоры, реклама и пр.)
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