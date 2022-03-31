Оккупированы бессовестным жульём

СПЕЦОПЕРАЦИЯ СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ, А ЖИЛИЩНЫЙ БИЗНЕС ПО РАСПИСАНИЮ

«Они не понимают, в каком стрессе жили и живут люди. Когда к ним в полшестого утра приехала машина с мигалками, чтобы отключить свет и газ. Когда люди полдня провели на улице. Когда люди ночами дежурят до сих пор», — описывают свою ситуацию жильцы дома по Кривошлыковскому 4 (Ростов-на-Дону).

Напоминаем, противостояние идёт с 31 января 2022 года. Напоминаем, началось всё с того, что 10 лет назад жильцы обнаружили трещину. Они исписали горы бумаги, обращаясь во все инстанции. Но в течение долгого времени трещина была незаметна для властей и, значит, безопасна. А потом появился (по имеющейся у жителей информации) претендент на территорию. И тут всё завертелось.

31 января от людей требовали срочно (под страхом административной ответственности) эвакуироваться на Улановский, 15. Здание (в отличии от Кривошлыковского, 4) максимально удалённое от центра города, максимально близкое к канализационному коллектору (зловоние все месяцы с температурой выше нуля прилагается) и максимально богатое тараканами и мышами. Особо отметим, что людям предлагалось размещаться, исходя из расчёта — комната на семью.

Люди категорически отказались эвакуироваться, увешали здание плакатами, поставили заградительный пост (не дали отрезать от дома газ), а также обратились в прессу и к депутатам (проблемой занялись депутаты от КПРФ Евгений Бессонов — Госдума и Наталья Оськина — Гордума Ростова). Скандал получился мегагромкий. В итоге власти даже сдали назад. Людям были предложены оценка и выкуп их жилья.

Далее, уже ближе к концу марта, люди получили и результаты оценки и договора. Их радость, мягко сказать, «не знала границ». По официальной версии выкупная цена объявлена (90 тысяч рублей на квадратный метр). Реально предлагают намного меньше.

«Вот у соседей ремонт совсем был дорого богато. Квартиру по 79 оценили», - комментируют жильцы.

Жители трёхкомнатных квартир смогли бы на такую компенсацию купить двухкомнатную, жители двухкомнатных однушку, но….

Но далее произошли всем известные события, которые, как и Вольдеморта, во избежании несчастья, лучше лишний раз не называть по настоящему имени. К сожалению, цены на жильё с законом о фейках знакомы не были, в результате вторичка с рынка жилья исчезла вовсе, а цены на первичку взлетели так, что вообще не понятно, что люди могут купить на эти деньги.

Зато возникает предположение, почему местные власти так долго тянули с процессом оценки, хотя по существующей практике оценка в таких случаях делается гораздо проще - берётся площадь отселяемого жилья и перемножается на среднюю цену на жильё в данном районе. Тут же оценщики должны были прийти в каждую квартиру. Потом оказалось, что пришли далеко не в каждую. Некоторые из жильцов оценщиков не пустили. Некоторые просто не дождались, а потом с удивлением узнали, что они тоже «не пустили». Все эти квартиры оценили по документам. Так почему же нельзя было оценить по документам сразу?

Мы уже отмечали, что подобная тщательность вызывает некую настороженность и вопросы (https://zen.yandex.ru/media/id/60f9d16bb3979532d33828..). Возможно, ответ на этот вопрос сейчас получен. В конце концов, ростовские власти не могли не знать о намеченном на ближайшее время (как минимум, росте напряжённости), на что рынок жилья должен отреагировать достаточно понятным образом.

Впрочем, мало того, что сейчас компенсация стала заведомо недостаточной, её получение и вовсе под вопросом, а именно, в соответствии с приложенным к договору сопроводительным письмом от городских властей (департамента строительства), они (жильцы) сначала передают жильё в собственность городу, а город обязуется «В течении 60 рабочих дней с даты регистрации перехода права собственности на «жилое помещение» … уплатить «гражданину» на лицевой счет» (2.2.1).

А будет ли чем уплатить? В сопроводительном письме было сказано: «В случае согласия с выкупной стоимостью Администрацией города Ростова-на–Дону в адрес Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева будет направлено обращение о выделении денежных средств областного бюджета для расселения вашего жилого помещения во внеочередном порядке». То есть, у города на момент подписания денег нет. Жилец подписывает договор, передает собственность, а город тем временем просит денег у губернатора. А если губернатор возьмёт и не даст? Или даст, но в такое время как сейчас — вечером деньги могут дать, а к утру они уже обесценятся.

Ещё один замечательный момент. От жильцов в договоре требуется «передать администрации жилое помещение по акту приема-передачи, в техническом состоянии, соответствующем состоянию на момент оценки, а так же средства, необходимые для доступа в жилое помещение (ключи)». (п 2.1.4) Сразу вопрос — а какое дело городским властям до состояния дома, если дом всё равно будут сносить экскаватором? Зачем городским властям нужно, чтобы жильцы оставили на месте свои ванны и газовые колонки, если всё это всё равно окажется под грудой развалин? Это такое жертвоприношение духам российской бюрократии? Или дом сносить, всё-таки, не собираются, а собираются зачистить от ЭТИХ жильцов?

И, наконец, как говорят жильцы, была экспертиза. Было представление прокуратуры о проведении укрепительных мероприятий. ГО МЧС поставило временные подпорки и всё затихло. Были выработаны деньги на разработку проекта в течении 45 дней. Прошли 45 дней – проекта нет. Чего городские власти ждут? Зачем вообще сносить дом, который можно отремонтировать? Может, ждут пока дом очистится от жильцов? Вопросы. Вопросы.

Впрочем, чтобы людям лучше думалось, и чтобы меньше задавалось вопросов, они были предупреждены, что те, кто не подпишет предложенный договор в течении трёх месяцев, будут выселены через суд.

«Какая экономическая целесообразность, тем более, в данной ситуации, когда людям, извините, скоро кушать не на что будет, впуливать бюджетные деньги непонятно во что. Вместо того, чтобы провести укрепительные мероприятия и заморозить сейчас этот вопрос», - удивляются жильцы.

Впрочем, как говорит древняя народная мудрость, спецоперация – спецоперацией, обед (жилищный бизнес городских властей) по расписанию!

ВАС ВЫЖИГАЮТ ИЗ ВАШЕГО ЖИЛЬЯ. ПОДОЗРЕВАЕМЫМ В ПОДЖОГЕ БУДЕТЕ ВЫ!

Продолжается издевательство над семьей Калабиных. Приставы уже сообщили двум инвалидам, что суд выкинет их из жилья 31 марта 2022 г.

В настоящее время адвокат добивается признания ничтожной сделки, в ходе которой их жильё стало не их жильём. Процесс идёт (в Кировском районном суде). Однако в ходатайстве о приостановке выселения защитнику отказано. А ещё Татьяна Калабина узнала, что является подозреваемой по делу о поджоге собственного жилья.

Как мы уже писали, Калабина и Малиевский взяла ипотеку в банке КБ «Центр-Инвест» с целью купить квартиру. Платили они вовремя, даже с опережением графика. Всё равно оказались должниками. Банк просто повысил процент в одностороннем порядке, причём, предупредить "забыл". Далее банк подал в суд иск о расторжении договора ипотеки и обращения взыскания на квартиру, и, естественно, выиграл. Причём, судья проболталась, что у неё таких дел много.

Калабина и Малиевский договорились с банком, получили новый график погашения долга. К апрелю 2021 г. весь долг, более трёх миллионов денежных средств (1 860 000 рублей ипотечный кредит, остальное - проценты банка) был погашен.

А банк тем временем продал их квартиру некой Самохиной А. Интересно, что сама Самохина постоянно покупает у данного банка разные предметы залога. Её муж С. Самохин применил для освобождения «своей» жилплощади: избиение; наезд на автомобиле и скрытие с места ДТП; угроза жизни; оскорбления, вселение в квартиру (прожил там более 10 дней и почти полностью уничтожил личное имущество Калабиной и Малиевского), и, наконец, поджог (пожар потушен, квартира стала наполовину нежилой). И ни за что из этого Самохин не был привлечен к ответственности.

И вот возбуждено уголовное дело по поджогу, причём, следователь уже успел порадовать Калабину по телефону тем, что подозреваемой является именно она. Логика следующая. Раз квартира принадлежит Самохину, значит, и вещи (напоминаем, личные вещи Калабиных, пострадавшие от пожара, принадлежат ему). Логично. Да.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ФЕЙКАХ!

Что тут ещё можно сказать? Раньше можно было бы констатировать печальный факт, что власть в страна оккупирована бессовестным жульём, по прихоти которого каждый может быть лишён всего, что у него есть. Даже того, без чего в принципе обойтись нельзя. Но учитывая наличие закона о фейках, отмечу, что нас оккупировали абсолютно честнейшие и чистейшие люди. Без отдыха и сна работающие на благо своего народа.