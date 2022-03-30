Трагедия одной страны не поддается описанию, просматривая кадры творящихся там ужасов, я чувствую тяжелый ком в горле и почти теряю дар речи.

Но я еще способен писать о другой стране, в которой живу, хотя события развиваются в таком направлении и такими темпами, что, боюсь, скоро и о России невозможно будет говорить без слез.

Российская Федерация попала в капкан, вырваться из которого, не потеряв изрядного куска живой плоти, уже невозможно. И чем дальше будет продолжаться это непроизносимо-запрещенное, тем больше вероятность реализации не просто драматического, но трагического сценария будущего России.

Выход РФ из Совета Европы выглядит как последний жирный штрих разрушительной для нашего будущего изоляции от наиболее развитой части человечества, более тотальной. чем это было в самые мрачные времена прошлой холодной войны. Тут и смертная казнь, обещанная любимцем российских либералов Медведевым, — на подходе. Вижу, для некоторых возвращение в голоштанное недоевропейское детство — мечта. Но осмотритесь.

Энтузиасты «азиопства» возразят мне, что, дескать, зато мы все более тесно смыкаем объятия с Китаем.

Но ведь это — классический мезальянс, из «Женитьбы Бальзаминова», где Россия выступает в роли наивного простака, мечтающего о выгодном браке, не осознающего, что в доме богатой жены ему уготована роль домашнего дурачка.

Еще не прозвучал вальс Мендельсона, а Китай уже демонстрирует пренебрежение к северному партнеру, отказывая в поставке запчастей для самолетов, без которых гражданская авиация России через несколько месяцев рискует встать на прикол.

То ли еще будет.

У РФ нет впереди хороших вариантов: победа в «спецоперации» означает многолетнюю изоляцию и убийственные санкции на многие десятилетия. И никакого «русского чучхе» не будет — у нас другой менталитет. Будет деградация, застой и повальное пьянство.

А в случае поражения… Страшно даже подумать, что в этом случае ожидает Россию. Боюсь, что 90-е годы покажутся нам тогда праздничным корпоративом.

Мне скажут, что никто не заставлял российское руководство совершать этот роковой шаг.

Да, сами, сами полезли в петлю. Впрочем, кто — сами?

Дальновидные американцы давно предлагали намылить для нас веревку.

Еще 30 лет назад бывший президент США Никсон, во время нашей с ним личной встречи в Москве, доверительно говорил мне, что в случае попытки восстановления СССР американское руководство не станет всерьез бороться за независимость бывших союзных республик. «Особенно славянских: Украины и Белоруссии, — сказал тогда он, — Не трогайте только Прибалтику, за нее США будут воевать».

Не думаю, что с тех пор позиция американского политического истеблишмента принципиально изменилась.

Советовал бы это учесть тем, кто сегодня мечтает о восстановлении «в границах 1913 года».

Если, конечно, они еще хотят немного покоптить чернеющее небо.

И не забывайте, что кроме ожидаемого «российского чучхе» впереди еще много возможных трагедий.

Одна из них - вполне возможный развал России

Но вот это уже — без меня.