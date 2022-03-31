Глава Южной Осетии Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью страны

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал стратегической целью республики объединение с Россией: "Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России", — сказал Бибилов.

Он отметил, что сейчас весь мир переживает переломный момент и напомнил, что "первое за новейшую историю возрождение русского мира" случилось именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики.

Однако, подчеркнул он, главная историческая и стратегическая цель осетинского народа — объединение в рамках России.

"Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем", — заключил президент.

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Что-то здоровая очередь выстроилась входить в состав России - Абхазия намекает, ДНР и ЛНР откровенно просятся, Приднестровье давно готово, вот только попадать туда из России либо самолетом через Кишинев, либо на танке через Украину.

А народ РФ кто-нибудь спросил, хотим мы расширяться? Пупок у нас не развяжется от расширения?

С осетинами все более-менее ясно, один и тот же народ живет и в Северной Осетии в составе РФ, и в Южной Осетии. Почему немцам объединяться в одно государство - это хорошо, а осетинам плохо?

Но можно рассмотреть и обратный процесс - выхода Северной Осетии из состава РФ и создание независимого общеосетинского государства. Но, как мне кажется, в Северной Осетии не очень на это согласятся... Осетия в составе России с 1774 года, первая среди кавказских территорий, естественно, и самая обрусевшая.

Присоединение же РЮО к РФ так будут рассматривать только в России и еще нескольких признавших Южную Осетию государств. В остальном же мире станут смотреть на это как на аннексию Россией части Грузии. Примерно как на Крым.

Решение тут одно - референдум с международными наблюдателями. За голосование осетин можно быть спокойным. Но если проводить референдум по всей территории России, что логично, резултата может быть и не очень положительным - люди и без того устали от санкций.

Наверно, самым логичным было бы провести открытый референдум в республике, а потом обратиться в ООН с результатами. Как на это посмотрят "объединенные нации".

Но лучше медленный процесс, чем быстрый, как на Украине...

И это создать макет "дорожной карты" для других республик и непризнанных территорий. Без войны.

А.Б.