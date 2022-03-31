У меня в квартире сейчас 5 человек из Луганской области, из города, куда зашли войска ЛНР. Город в труху, частный сектор тоже существенно разрушен. Они пару недель в подвалах. Чиновница, рабочий, пенсионер, не пенсионер, ребёнок 7 лет.

Ни у кого глобальных претензий к России нет. Все хотели бы, чтобы все отошло к России, как вариант к ЛНР. Ну, не хотят они жить под властью нацистов. Им запрещают говорить на русском языке! Они рассказывают. У них уже убиты знакомые.

Я должен слушать их или московских интеллигентов, не знающих, чем отличается "полуныця" от "поляниця", людей, которых знаю 15 лет или людей, которых знать не хочу 30 лет с момента развала СССР?

Или всё же, людей которые выехали из под бомбёжки? Потеряли кров, здоровье и, увы, множество знакомых.

Они мне полдня доказывали, что именно в их городе по мирным объектам били именно ВСУ, они это понимают по звукам. Откуда что летит и куда прилетает. Условно говоря, по войскам ЛНР летит град, обратно точные одиночные снаряды и автоматическое оружие...

Далее, пожилой человек сказал вот что...

"Если бы Янукович применил силу и отстоял свою власть в Киеве на востоке Украины и пр. На западе в тот момент бандеровцы уже захватили воинские части, до событий на Донбассе. Я бы, говорит, только перекрестился и не поддержал бы силовую операцию Янукновича против западной Украины. Типа, пусть они живут, как хотят, со своим бандерой и пр. А почему западные украинцы хотят, чтобы Донбасс жил по их правилам? Я захожу в магазин, а продавец обязан с нами говорить на украинском, и лишь по просьбе покупателя переходить на русский. Это не оккупация? Я говорю девочкам, вы же местные, почему вы говорите со мной по украинскому. Отвечают, мы по-другому не можем, иначе нас уволят, таков закон!"

Он не понимает такой демократии! В 2014 он голосовал на референдуме за независимость ЛНР.

Есть ли у них претензии к российским властям?

Да есть, за то, что в 2014 не помогли отстоять независимость, из-за этого на Донбассе прошли массовые репрессии и из-за того, что по, его мнению нынешняя операция, ведётся слишком медленно, малыми силами.

Всё!

Но российскому интеллигенту, разумеется, виднее, как жить украинскому работяге, он же тупое быдло, да? Маркса же не читал.

P.S. Это я ещё не стал писать чему и как учат в украинских школах даже на Донбассе!