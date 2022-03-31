Украина просит США довооружить ее советской военной техникой

Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой среди прочего передать ей в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25. Об этом сообщил в среду, 30 марта, телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, который был получен от Киева.

По информации канала, украинские власти также попросили у США тактические радары, разведывательные и ударные беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Естественно, Украина получит все, что просит.

Но вопрос в другом. Почему российская и советская военная техника оказывается в распоряжении вероятного противника?

Ладно, Су-25 были выкуплены у одной из стран бывших участниц Варшавского договора. И то странно - почему договоры о поставке техники были составлены так, что при выходе из ВД эта техника не была возвращена в Россию или уничтожена. Это называется госизменой.

К примеру, если вдруг Турция либо Германия выйдут из НАТО, то американские атомные бомбы так и останутся в их пользовании? Или все же будут возвращены в Штаты?

Скажем, при распаде СССР атомные заряды с территории Украины, Белоруссии и Казахстана были возвращены в РФ. А почему не была возвращена другая военная техника? Ведь ее делили как наследство умершего дедушки, а надо было требовать возвращения.

В результате эта техника прямо или косвенно используется сейчас против РФ.

Но ведь есть образцы вооружений, которые были закуплены США непосредственно в РФ, причем с целью изучения и адаптации к ним американской военной техники.

Это как объяснить?

Не иначе как секретной подготовкой к спецоперации...

А.Б.