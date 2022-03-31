Вашингтон смягчил санкции против продукции для сельского хозяйства

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок.

Европа сильно зависит от поставок химии из РФ, получая 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду.

А зачем это России, раз уж пошла такая пьянка, и фактически идет мировая экономическая война и все скопом мочат одного-двоих, если считать с Белоруссией.

В мире угроза продовольственного кризиса, а нам-то что?

Деньги за удобрения российские экспортеры получить в России не смогут - валютные операции заблокированы. В рублях продавать удобрения навряд ли получится - на западе не захотят.

Значит, выход один - оставлять все 100 процентов валютной выручки на западе, в надежде, что не раскулачат. Выход гнилой, но частные экспортеры на него, возможно, и пошли бы при условии каких-то гарантий...

А стране это зачем?

Это уже не коррупция, которая у нас, по меткому выражению Михаила Делягина, является основой конституционного строя. Это уже пахнет госизменой.

Ну представьте, что сказал бы Сталин, если бы колхоз "Путь к коммунизму" во время войны поставлял бы удобрения в Германию, а выручку оставлял бы в Дойче-банке?

Я не сторонник войны и не сторонник культа личности, но если уж начал мировую спецоперацию, то не поставляй стратегические материалы противнику, да еще с оплатой "на карман"...

А.Б.