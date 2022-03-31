Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вашингтон смягчил санкции против продукции для сельского хозяйства

Опубликовано 31.03.2022 в разделе комментариев 0

голод хлеб зерно пшеница
Вашингтон смягчил санкции против продукции для сельского хозяйства

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок.

Европа сильно зависит от поставок химии из РФ, получая 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду.

А зачем это России, раз уж пошла такая пьянка, и фактически идет мировая экономическая война и все скопом мочат одного-двоих, если считать с Белоруссией.

В мире угроза продовольственного кризиса, а нам-то что?

Деньги за удобрения российские экспортеры получить в России не смогут - валютные операции заблокированы. В рублях продавать удобрения навряд ли получится - на западе не захотят.

Значит, выход один - оставлять все 100 процентов валютной выручки на западе, в надежде, что не раскулачат. Выход гнилой, но частные экспортеры на него, возможно, и пошли бы при условии каких-то гарантий...

А стране это зачем?

Это уже не коррупция, которая у нас, по меткому выражению Михаила Делягина, является основой конституционного строя. Это уже пахнет госизменой.

Ну представьте, что сказал бы Сталин, если бы колхоз "Путь к коммунизму" во время войны поставлял бы удобрения в Германию, а выручку оставлял бы в Дойче-банке?

Я не сторонник войны и не сторонник культа личности, но если уж начал мировую спецоперацию, то не поставляй стратегические материалы противнику, да еще с оплатой "на карман"...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенатор нашел врагов нации среди преподавателей
Сенатор нашел врагов нации среди преподавателей
31.03.2022
Противостоять черной пропаганде
Противостоять черной пропаганде
30.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сенатор нашел врагов нации среди преподавателей (0)
В список имущества, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Зеленского (0)
Сенатор Климов нашел врагов российской нации (0)
Вашингтон смягчил санкции против продукции для сельского хозяйства (0)
Украина просит США довооружить ее советской военной техникой (0)
Они пару недель в подвалах (2)
Глава Южной Осетии Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью страны (17)
Оккупированы бессовестным жульём (2)
У РФ нет впереди хороших вариантов (14)
"Ихтамнеты" Роскомнадзора (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что принесет России продажа газа за рубли?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Правительство Мишустина решает конкретные проблемы и стимулирует развитие
Дарья Митина Дарья Митина: "Как убили Джона Кеннеди"
Дарья Митина Дарья Митина: Война войной, а прекрасное по расписанию
Дарья Митина Дарья Митина: Заявление Объединенной Коммунистической партии О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss