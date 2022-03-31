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Московский листок

Сенатор Климов нашел врагов российской нации

Опубликовано 31.03.2022 в разделе комментариев 0

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Сенатор Климов нашел врагов российской нации

Предателями российской нации можно считать тех, кто наносит вред государству изнутри и делает это сознательно. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, сообщает News.ru.

Он уточнил, что наносить ущерб России могут люди, которые работают в образовании, культуре, спорте или бизнесе.

Сенатор привел в пример преподавателей вузов, которые настраивают своих студентов на получение качественного образования для последующего трудоустройства за рубежом. Климов уверен, что такие люди хотят не созидать страну, а, наоборот, намерены ее разрушать. Они также хотят дестабилизировать ситуацию и расколоть общество.

Раньше такие люди лаконично назывались "врагами народа", и благодаря им хорошее развитие получили некоторые районы Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Но, видимо, недостаточное, и нужно усилить приток рабочей силы.

А то чего они тут настраивают на какое-то "качествнное образование"? Лес валить и руду добывать можно им с некачественным. И что самое приятное - на родине!

А.Б.



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