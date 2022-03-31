В список имущества, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Зеленского

В Крыму могут национализировать имущество президента Украины Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.

"В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии", — уточнил собеседник агентства.

Речь идет о квартире, которую жена Зеленского Елена купила в Ялтинском районе в 2013 году, когда Крым еще не входил в состав России.

Хм! Интересно, а на каком основании?

Тем более, что квартира принадлежит жене, а не самому Зеленскому?

У нас уже что, был суд, который признал Зеленского виновным в каких-либо преступлениях? И хотелось бы знать, согласно УК РФ предполагают ли эти гипотетические преступления конфискацию собственности? И санкции против родственников.

Наоборот, России следовало бы отнестись к этой ситуации строго в соответствии с законом. Тем более, что мы даже в состоянии войны не находимся.

По большому счету, Зеленский имеет полное право прямо сейчас приехать в Ялту и жить в квартире с женой, смотреть на море, принять душ, побриться и наконец сменить майку, в которой он снимается уже второй месяц.

Но это все в мозгах наших спецпропагандонов не помещается. И они с упорством, достойным лучшего применения, продолжают распространять информацию, которая вредит репутации режима.