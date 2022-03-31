Сенатор нашел врагов нации среди преподавателей

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Спрашиваете, мол, говорил, что нет денег, а новости вести продолжаешь. Ну что поделать, иногда в жизни что-то надо делать и бесплатно.
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de...
Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Украина просит США довооружить ее советской военной техникой https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Сенатор Климов нашел врагов российской нации https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Вашингтон смягчил санкции против продукции для сельского хозяйства https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Япония снова называет Южные Курилы незаконно оккупированными
5 Бойцы Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины,
6 В список имущества, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Зеленского https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Эксперт назвал, чем заменить импортные шины во время весеннего "переобувания"
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