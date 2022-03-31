Сенатор нашел врагов нации среди преподавателей

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Спрашиваете, мол, говорил, что нет денег, а новости вести продолжаешь. Ну что поделать, иногда в жизни что-то надо делать и бесплатно.

Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de...

Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Украина просит США довооружить ее советской военной техникой https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Сенатор Климов нашел врагов российской нации https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Вашингтон смягчил санкции против продукции для сельского хозяйства https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Япония снова называет Южные Курилы незаконно оккупированными

5 Бойцы Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины,

6 В список имущества, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Зеленского https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Эксперт назвал, чем заменить импортные шины во время весеннего "переобувания"