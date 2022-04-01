У Зеленского признали, что Россия ведет боевые действия корректно

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По утверждению чиновника, гражданские объекты были повреждены украинскими системами ПВО. Арестович также отметил, что «нет никакого смысла тратить ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы убить депутата или журналиста».

Ранее Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины. По его словам, потери несут обе стороны. «И если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь», — заявил советник и добавил, что российские войска «во многом добивают» гражданскую промышленность республики.

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Ну, если военная промышленность уничтожена, то и гражданской несладко - 80% советской промышленности носило двойной характер, а на Украине с советских времен нового практически не строили. Пропорция осталась. Если вы уничтожаете танковый завод, то с большой степенью вероятности накрывается и производство сковородок.

Но вот главное - Арестович признает, что российские военные строго следуют приказу и гражданских не трогают. И с пленными обращаются по конвенции.

А кто тогда разрушил Мариуполь? Сами себя?

Но Арестовичу-то зачем брать на себя лишнее? Выходит, правда...

А.Б.