Посмотрела сюжет и многочисленные обсуждения об украинских учебниках, которые разжигают ненависть ко всему русскому, к собственной истории, к общему культурному пространству.

Министр образования и общественные деятели потрясены книгами, найденными в освобожденных украинских городах.

Такое впечатление, что эти учебники были страшно засекречены, написаны китайскими иероглифами, и их содержание было совершенно недоступно даже для российского министра.

Пятнадцать лет назад я выступала на встрече в Госдуме с депутатами местных украинских советов и сказала, что раздел между пророссийской Украиной и антироссийской лежит не по географической линии, а по возрастной.

Первый Майдан сделала молодежь, получившая образование после распада Союза.

Пятнадцать лет назад я говорила, что на Украине появляется особый феномен – русскоязычный человек, с русскими родителями, ненавидящий Россию.

Все это – результат чрезвычайно успешного промывания мозгов в украинских школах. . Сегодня мы видим молодых боевиков «Азова», выходцев из самых что-ни на есть восточных русских регионов Украины, главной идеей которых является ненависть к России.

Ну, так пусть российскому министру образования переведут учебники истории Казахстана. Вот он удивится!

Или они тоже засекречены?

От редакции: Именно поэтому уже в сентябре 2014 года, когда на Донбассе не начался учебный год из-за войны, мы с Николаем Московченко, два старых экстремиста, занялись добычей для луганских детей нормальныхь учебников.

И что интересно, в этом нас поддержали на самом что ни на есть официальном уровне и выделили для донбасских детей сверх всяких лимитов десяток тонн комплектов российских учебных пособий - не учебников просто, а прямо комплектов в расчете на каждого ученика. И той же осенью все это было доставлено в воюющую республику, и дети нормальные учебники получили.

В то самое время тогдашний украинский президент Порошенко высказался в том ключе, что украинские дети будут ходить в школу, а донбасские - прятаться по подвалам. Но не угадал - да, прямтаться приходилось, но и учиться получалось.

Сегодня эти дети уже подросли, и можно налюдать разницу в мироввоззрении молодежи по обе стороны линии разграничения.

Солдаты, выросшие на правильных учебниках, пленных не пытают...

А.Б.