Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Русскоязычный человек, с русскими родителями, ненавидящий Россию

Опубликовано 01.04.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

рф язык республики
Русскоязычный человек, с русскими родителями, ненавидящий Россию

Посмотрела сюжет и многочисленные обсуждения об украинских учебниках, которые разжигают ненависть ко всему русскому, к собственной истории, к общему культурному пространству.

Министр образования и общественные деятели потрясены книгами, найденными в освобожденных украинских городах.

Такое впечатление, что эти учебники были страшно засекречены, написаны китайскими иероглифами, и их содержание было совершенно недоступно даже для российского министра.

Пятнадцать лет назад я выступала на встрече в Госдуме с депутатами местных украинских советов и сказала, что раздел между пророссийской Украиной и антироссийской лежит не по географической линии, а по возрастной.

Первый Майдан сделала молодежь, получившая образование после распада Союза.

Пятнадцать лет назад я говорила, что на Украине появляется особый феномен – русскоязычный человек, с русскими родителями, ненавидящий Россию.

Все это – результат чрезвычайно успешного промывания мозгов в украинских школах. . Сегодня мы видим молодых боевиков «Азова», выходцев из самых что-ни на есть восточных русских регионов Украины, главной идеей которых является ненависть к России.

Ну, так пусть российскому министру образования переведут учебники истории Казахстана. Вот он удивится!

Или они тоже засекречены?

От редакции: Именно поэтому уже в сентябре 2014 года, когда на Донбассе не начался учебный год из-за войны, мы с Николаем Московченко, два старых экстремиста, занялись добычей для луганских детей нормальныхь учебников.

И что интересно, в этом нас поддержали на самом что ни на есть официальном уровне и выделили для донбасских детей сверх всяких лимитов десяток тонн комплектов российских учебных пособий - не учебников просто, а прямо комплектов в расчете на каждого ученика. И той же осенью все это было доставлено в воюющую республику, и дети нормальные учебники получили.

В то самое время тогдашний украинский президент Порошенко высказался в том ключе, что украинские дети будут ходить в школу, а донбасские - прятаться по подвалам. Но не угадал - да, прямтаться приходилось, но и учиться получалось.

Сегодня эти дети уже подросли, и можно налюдать разницу в мироввоззрении молодежи по обе стороны линии разграничения.

Солдаты, выросшие на правильных учебниках, пленных не пытают...

А.Б.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенатор нашел врагов нации среди преподавателей
Сенатор нашел врагов нации среди преподавателей
31.03.2022
Противостоять черной пропаганде
Противостоять черной пропаганде
30.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Русскоязычный человек, с русскими родителями, ненавидящий Россию (0)
У Зеленского признали, что Россия ведет боевые действия корректно (0)
Сенатор нашел врагов нации среди преподавателей (1)
В список имущества, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Зеленского (3)
Сенатор Климов нашел врагов российской нации (2)
Вашингтон смягчил санкции против продукции для сельского хозяйства (8)
Украина просит США довооружить ее советской военной техникой (1)
Они пару недель в подвалах (6)
Глава Южной Осетии Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью страны (22)
Оккупированы бессовестным жульём (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Можно ли спецоперацию на Украине назвать империалистической войной, а Россию империалистом?
Дарья Митина Дарья Митина: Диалог в автобусе
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок прям как чуял
Михаил Делягин Михаил Делягин: В РФ не должны преподавать те, кто занимает русофобскую позицию
Михаил Делягин Михаил Делягин: Участие призывников в боевых действиях СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss