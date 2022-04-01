Кто виноват в том, что мир оказался на грани ядерной войны

А посмотри, коза, на свои рога

Сейчас США, Евросоюз, Украина и другие страны обвиняют народ России, что он своей рабской покорностью и долготерпением создал в России "автократию".

Моя покойная классная руководительница в таких случаях любила говорить: "А посмотри, коза, на свои рога..."

Переговоры Ельцина-Клинтона перед расстрелом Верховного Совета в 1993 г.

Не так давно в США рассекретили запись телефонного разговора президента РФ Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона от 21.09.1993 за 2 недели до расстрела Верховного совета - парламента РФ:

"Ельцин: Билл, я решил разогнать Верховный Совет, там стало много коммунистов.

Клинтон: Армия и спецслужбы на твоей стороне?

Ельцин: Да.

Клинтон: Это хорошо. На этой неделе Сенат рассмотрит пакет законопроектов о помощи России и другим государствам на сумму в $2,5 млрд.

Госсекретарь Кристофер вместе с ключевыми членами Конгресса должен подчеркнуть нашу твердую поддержку законопроекта."

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Вот так американский президент санкционирует разгон парламента и узурпацию власти в России.

По американским законам - это тягчайшее преступление, в котором до сих пор обвиняют бывшего президента США Д. Трампа (захват Капитолия 6 января 2021 сторонниками Трампа).

После того, как войска под командованием Б. Ельцина расстреляли из танков и разогнали Верховный Совет и Съезд народных депутатов, никто на Западе не назвал Ельцина "убийцей", "настоящим головорезом", "бандитом" и "кровавым диктатором", хотя при расстреле погибло более тысячи защитников Верховного Совета РФ.

Никто на Западе не подумал объявить санкции ельцинскому режиму за чудовищное преступление - расстрел парламента и попрание конституции.

Даже президент Украины.

"Он жесткий человек"

8 сентября 1999 года Борис Ельцин лично рассказал американскому президенту о своем преемнике перед первой встречей Билла Клинтона и Владимира Путина - тогда еще премьер-министра России:

«Мне понадобилось много времени, чтобы решить, кто мог бы стать следующим президентом России в 2000 году.

К сожалению, в ту пору я не мог найти ни одного подходящего кандидата.

Пока, наконец, я случайно не наткнулся на него, Путина, изучил его биографию, его интересы, его окружение и так далее и тому подобное.

Я выяснил, что это солидный человек, который всегда в курсе различных событий, связанных с его деятельностью.

В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный.

Он легко может налаживать хорошие отношения и контакты с людьми, которые являются его партнерами».

19 ноября 1999 года, в Стамбуле, на вопрос Билла Клинтона о том, кто победит на выборах в России в 2000 году, российский президент ответил:

«Путин, конечно. Он преемник Бориса Ельцина. Он демократ и хорошо знает Запад».

К словам Билла Клинтона о Владимире Путине, что «он очень умный», Борис Ельцин добавил:

«Он жесткий человек».

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Фото: clinton.presidentiallibraries.us

Президент демократической страны США Билл Клинтон спокойно выслушивает, как узурпатор Ельцин, который называет себя "царем Борисом", рассказывает, кого он собрался посадить на царский трон, передав ему ядерную кнопку.

Так кто же привел мир на грань ядерной войны?

Не вы ли, господа?

Не пришло ли время вам очень серьезно заняться собою и прекратить врать прежде всего самим себе?

А то второй случай уже может не представиться.