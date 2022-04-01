Михаил Делягин: Согласно российскому законодательству, участие призывников в боевых действиях СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Это уголовное преступление, к которому сама армия относится крайне отрицательно.
Если вы лично знаете призывников, которые, несмотря на УК РФ, были привлечены к участию в боевых действиях — пишите мне в электронную приемную на сайте Государственной Думы. Обязательно указывайте ФИО призывников, и откуда они были призваны. Если какие-то неадекваты на местах нарушают законодательство — они обязательно будут наказаны, согласно действующему законодательству.
Подробнее на сайте: https://delyagin.ru/articles/183-soby...
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ямщик не гони фишку написал 01.04.2022 09:28
под призыв пойдут все, не только срочники.
холубь мира м___ля.