Украина наносит ответный удар

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался утром 1 апреля. По имеющимся данным, пострадали два человека. Губернатор Гладков заявил, что возгорание стало результатом удара, нанесённого с двух вертолётов украинских войск.

Администрация Белгорода начала эвакуировать жителей с прилегающих к горящей нефтебазе улиц. В настоящее время там охвачены огнём восемь резервуаров.

Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров.

Конечно, возникает вопрос, является ли нефтебаза в Белгороде законной целью для ВВС Украины. Наверно, прокуратуре стоит рассмотреть этот вопрос, вместе того, чтобы блокировать мультики и сайтики за мнимый экстремизм.

И стоит в полный рост вопрос, поставленный мной после очередного залета украинских боеприпасов на территорию Белгородской области - где ПВО? Вертолет - это не крылатая ракета, летит шумно и медленно. Почему не заметили? Да потому что и не смотрели!

И вопрос стоит также о второй пограничной линии, раз уж блицкриг не удался, и массовое мероприятие с участием вооруженных сил затягивается.

Иначе будем иметь и проникновение диверсионных групп, и даже более крупных контингентов противника на территорию РФ.

Чем там Росгвардия-то у нас занимается? Студентов гоняет? Ну так переключитесь наконец с московских на харьковских. 400 тысяч орлов по всей стране - больше, чем оба воюющих воинских контингента вместе взятых.

А.Б.