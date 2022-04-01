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Московский листок

День дурака - праздник всех причастных к госуправлению

Опубликовано 01.04.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Спрашиваете, мол, говорил, что нет денег, а новости вести продолжаешь. Ну что поделать, иногда в жизни что-то надо делать и бесплатно.
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de...
Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Сегодня, как известно, День дурака https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Украина наносит ответный удар https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Зеленский разжаловал двух генералов СБУ
4 Половина сотрудников российских офисов работает в выходные дни
5 В России смягчили ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк
6 Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям
7 Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля"
 
 
 
 
 


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День дурака - праздник всех причастных к госуправлению
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День дурака - праздник всех причастных к госуправлению (0)
Украина наносит ответный удар (1)
Сегодня, как известно, День дурака (0)
Участие призывников в боевых действиях СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! (2)
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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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