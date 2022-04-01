День дурака - праздник всех причастных к госуправлению

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Спрашиваете, мол, говорил, что нет денег, а новости вести продолжаешь. Ну что поделать, иногда в жизни что-то надо делать и бесплатно.

Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de ...

Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

1 Сегодня, как известно, День дурака https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Украина наносит ответный удар https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Зеленский разжаловал двух генералов СБУ

4 Половина сотрудников российских офисов работает в выходные дни

5 В России смягчили ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк

6 Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям

7 Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля"