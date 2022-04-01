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Московский листок

Подарок Совбеза к Дню дурака: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям

Опубликовано 01.04.2022 в разделе комментариев 0

медведев совбез
Подарок Совбеза к Дню дурака: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям

В России смягчили ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк

Так, гражданин теперь имеет право за один календарный месяц перевести со своего счета в российском банке на свой счет за границей или другому физлицу до десяти тысяч долларов, либо эквивалентную сумму в другой валюте.

При пользовании услугами компаний по переводу денег без открытия счета лимит составляет пять тысяч долларов.

В то же время регулятор остановил на шесть месяцев переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств.

Кажется, в ЦБ поняли, что стрелять себе в ногу - непродуктивно.

Но с другой стороны, как переводить деньги, если сами российские банки под санкциями, и деньги не проходят?

В Европе продолжают стрелять в ногу - я, допустим, хочу заплатить за оказанную услугу, а у меня денег не берут! И ведь не только 1 апреля, а и в другие дни тоже...

 

Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям

Россия будет поставлять продовольствие только в дружественные страны, сообщил в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

А врагов кормить не будем!

Медведев отметил готовность торговать за национальные валюты.

"Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях", — говорится в публикации.

Он напомнил, что объем экспорта сельхозпродукции превышает экспорт вооружения и в минувшем году составил более 37 миллиардов долларов.

Торговать продовольствием с недружественными странами Россия не будет, а список запрещенных продуктов, который утвердили в 2014 году, может расшириться, заключил Медведев.

Правильно! Надо в ответ японцам суши запретить! И пиццу. И гамбургеры. Нечего тут!

Вот, забыл, Совет безопасности с Днем дурака не поздравил. Нехорошо. Поздравляю!

А.Б.



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