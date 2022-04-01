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Московский листок

Набиуллину на рубли!

Опубликовано 01.04.2022 в разделе комментариев 1

доллар деньги лимит
Набиуллину на рубли!

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд считает, что российские власти ведут "искусственное накачивание рубля".

Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% - до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы – поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

"Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ", - сказала Бедингфилд на брифинге.

Ну это они клевещут!

Завидуют они нам, вот что! У нас - полновесный российский рубль с голым мужиком на Большом театре, а у них поганая зеленая бумажка сильно пьющим Франклином.

Думаю, когда генерал-лейтенант Кадыров окончательно возьмет Мариуполь, мы выпустим банкноту в 100 тысяч рублей, и на ней будет мариупольский театр. И Набиуллина. С фиговым листом...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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почему почему
почему почему написал 01.04.2022 11:40
При долларе в 83 рубля цены выросли в 3 раза?
Можно сделать доллар за 7 рублей?
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