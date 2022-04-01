Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Свежие новости "ихтамнетов" Роскомнадзора

Опубликовано 01.04.2022 в разделе комментариев 1

Свежие новости "ихтамнетов" Роскомнадзора

Итак, ФОРУМ.мск заблокирован Генпрокуратурой (через РКН) согласно статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ. Реквизиты основания внесения в реестр запрещенной информации 27-31-2020/Ид3922-22 от 26.03.2022.

"Ихтамнеты" Роскомнадзора

Особо подчеркивается, что "наличие сайта сети "Интернет" в Реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети "Интернет".

На самом деле в реестре ограничен весь сайт, точнее целиком доменное имя второго уровня https://forum-msk.org/

Сам сайт находится далеко, и тут ни РКН, ни прокуратура сделать ничего не могут - скажем, из не сильно дружественной Украины или нейтрального Израиля (Грузии, Турции и т.д.) вход свободный.

Естественно, из Росси тоже можно смотерть при помощи VPN. Но власти постоянно кривятся по поводу этого сервиса и все время грозятся его закрыть в РФ. Но пока это получается плохо.

Однако есть еще старый и проверенный способ - заходить с другого доменного имени. Оно старое и давно привязано к сайту: http://forum-msk.ru

В этом даже нет никакого нарушения,  в реестре же сказано, что это "вовсе не означает полное ограничение доступа к нему".

Смело пользуйтесь!

И главное - сильное падение посещаемости вызвано блокировкой в Яндексе, поскольку даже постоянные читатели по привычке заходят через него. Здесь ничего не поделать. Либо можно поспользоваться поиском Гугла - там все нормально.

Так что мы продолжаем работать как ни чем не бывало, хотя, если придут с ордером, то уж ничего не поделаешь - портал-то останется, а вот редакция поедет стричь ёлки.

И, естественно будем добиваться внятного ответа - что конкретно подвигло Генпрокуратуру на эту блокировку, чтобы либо прояснить это как недоразумение, либо доказать свою правоту в суде.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Второй закон Ньютона
исследования абсурда, как госскрепы написал 01.04.2022 16:03
Фашистский Роскомнадзор окончательно Россию добьет. Не надо им мешать.
Может хоть тогда Россия воспрянет и освободиться?
----------------------
Ну вы поняли...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
День дурака - праздник всех причастных к госуправлению
День дурака - праздник всех причастных к госуправл...
01.04.2022
Участие призывников в боевых действиях СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
Участие призывников в боевых действиях СТРОГО ЗАПР...
01.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Свежие новости "ихтамнетов" Роскомнадзора (1)
Набиуллину на рубли! (3)
Подарок Совбеза к Дню дурака: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям (1)
День дурака - праздник всех причастных к госуправлению (0)
Украина наносит ответный удар (4)
Сегодня, как известно, День дурака (3)
Участие призывников в боевых действиях СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! (2)
Кто виноват в том, что мир оказался на грани ядерной войны (4)
Русскоязычный человек, с русскими родителями, ненавидящий Россию (10)
У Зеленского признали, что Россия ведет боевые действия корректно (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Россия может выйти из ВТО!
Михаил Делягин Михаил Делягин: 84 рубля за доллар - это афера??
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: От отрицания к принятию: Европе придется узнать, как выглядит рубль
Михаил Делягин Михаил Делягин: Шольц должен найти в себе силы и изучить контракты по газу
Михаил Делягин Михаил Делягин: Нереальная реальность: где фейк, а где шокирующая правда? ПОЛНЫЙДелягин 35
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss