Свежие новости "ихтамнетов" Роскомнадзора

Итак, ФОРУМ.мск заблокирован Генпрокуратурой (через РКН) согласно статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ. Реквизиты основания внесения в реестр запрещенной информации 27-31-2020/Ид3922-22 от 26.03.2022.

"Ихтамнеты" Роскомнадзора

Особо подчеркивается, что "наличие сайта сети "Интернет" в Реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети "Интернет".

На самом деле в реестре ограничен весь сайт, точнее целиком доменное имя второго уровня https://forum-msk.org/

Сам сайт находится далеко, и тут ни РКН, ни прокуратура сделать ничего не могут - скажем, из не сильно дружественной Украины или нейтрального Израиля (Грузии, Турции и т.д.) вход свободный.

Естественно, из Росси тоже можно смотерть при помощи VPN. Но власти постоянно кривятся по поводу этого сервиса и все время грозятся его закрыть в РФ. Но пока это получается плохо.

Однако есть еще старый и проверенный способ - заходить с другого доменного имени. Оно старое и давно привязано к сайту: http://forum-msk.ru

В этом даже нет никакого нарушения, в реестре же сказано, что это "вовсе не означает полное ограничение доступа к нему".

Смело пользуйтесь!

И главное - сильное падение посещаемости вызвано блокировкой в Яндексе, поскольку даже постоянные читатели по привычке заходят через него. Здесь ничего не поделать. Либо можно поспользоваться поиском Гугла - там все нормально.

Так что мы продолжаем работать как ни чем не бывало, хотя, если придут с ордером, то уж ничего не поделаешь - портал-то останется, а вот редакция поедет стричь ёлки.

И, естественно будем добиваться внятного ответа - что конкретно подвигло Генпрокуратуру на эту блокировку, чтобы либо прояснить это как недоразумение, либо доказать свою правоту в суде.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск