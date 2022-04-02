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Московский листок

Когда, наконец, мы перестанем наступать на одни и те же грабли?

Опубликовано 02.04.2022 автором Виктор Алкснис в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Когда, наконец, мы перестанем наступать на одни и те же грабли?

Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Напомню – 24 ноября 2015 года в Сирии турецкий истребитель F-16 сбил наш бомбардировщик Су-24, погиб командир экипажа Олег Пешков.

Одна из главных причин этой трагедии было отсутствие радиолокационного контроля воздушного пространства Сирии нашими самолетами ДРЛОиУ А-50 (А-50У). Из-за этого экипаж нашего бомбардировщик не был проинформирован о приближающемся турецком истребителе и не предпринял никаких мер самообороны, включая противоракетный маневр.

Казалось бы, из этого необходимо было сделать надлежащие выводы. Но похоже этого сделано не было. Судя по спутниковым снимкам аэродрома Хмейним, за эти семь лет самолеты А-50 появлялись там от случая к случаю и только в последние месяцы они стали там появляться чаще.

И теперь позорные провалы, связанные с последними рейдами украинских вертолетов в Мариуполе и в Белгороде.

Понятно, что у нас большой дефицит этих самолетов, ведь по данным авторитетного британского издания по авиационной тематике "Flight Global" на вооружении российской армии имеется всего лишь 15 самолетов ДРЛОиУ А-50 (А-50У). Сколько из них находится в исправном и боеготовом состоянии неизвестно, учитывая, что эти самолеты были выпущены в восьмидесятые годы. Для справки: на вооружении американской армии сегодня имеется около ста самолетов ДРЛОиУ.

Но тем не менее у нас они в наличии есть. И тогда возникает резонный вопрос: "Почему эти самолеты не обеспечивают круглосуточный радиолокационный контроль воздушного пространства Украины?", как это делают cегодня США из воздушного пространства Польши с помощью своих самолетов ДРЛОиУ типа E-3?".

Ведь отсутствие радиолокационного контроля воздушного пространства Украины ставит под сомнение победные реляции нашего Генерального штаба о том, что мы обладаем господством в воздухе. А что это не так подтверждается вчерашним и сегодняшним рейдами украинских вертолетов в Мариуполь и в Белгород.

Судя по всему, нащупав слабое звено у российской армии, украинская армия количество подобных вертолетных рейдов будет наращивать. Ведь по официальным данным нашего Генштаба у ВВС Украины, несмотря на потери, имеется еще более 70 вертолетов.

Когда наконец мы перестанем наступать на одни и те же грабли? И когда наконец начнем делать выводы из опыта боевых действий в Сирии и на Украине?



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